Эксперты обнаружили, что сериалы зомбируют своих фанатов

Американские научные работники провели масштабный опрос среди поклонников сериалов. Как выяснилось, люди, которые не могут остановиться и смотрят сразу несколько серий подряд, рискуют превратиться в самых настоящих зомби.



Исследователи из университета штата Мичиган в США решили провести анкетирование, для участия в котором они пригласили 400 добровольцев. Каждый из испытуемых рассказал, как часто он смотрит сериалы и сколько серий в день обычно просматривает. Кроме того, специалисты подробно расспросили участников эксперимента об их самочувствии и качестве сна.



Как показали результаты анкетирования, более 80% опрошенных превращаются в самых настоящих "наркоманов", когда дело доходит до сериалов. Что любопытно, практически все они сообщили об ухудшении качества сна. Также треть добровольцев призналась, что после просмотра сериала становится крайне тяжело уснуть. Бессонница может запросто растянуться на недели, и фанаты сериалов постепенно обретают все черты классических зомби - они теряют связь с реальностью и перестают осознавать, что происходит вокруг них.



Принцип создания сериалов очень хитрый: такие нашумевшие хиты, как "Игра престолов" или "Живые мертвецы" зачастую имеют максимально захватывающий сюжет, который требует от зрителя постоянного внимания. Иными словами, он попросту "приковывает" человека к экрану. Те зрители, которым не хватает силы воли ограничить себя просмотром одной серии, так сильно увлекаются происходящим в сериале, что мозг продолжает думать об этом даже в процессе засыпания.



Чтобы просмотр любимого многосерийного киношедевра не превращался в манию, эксперты советуют ставить себе таймер, который станет отличным ограничителем времени просмотра. И стараться не смотреть сериалы перед сном.

