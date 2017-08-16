Эксперты: курение время от времени наносит здоровью непоправимый вред

Представители науки из Америки выяснили, что курение время от времени может нанести здоровью очень серьезный вред, вплоть до летального исхода. По мнению исследователей, периодическое курение влияет на организм так же плохо, как и постоянное пристрастие к табаку.



В проведенном эксперименте принимало участие 40 000 добровольцев. Для получения сведений эксперты изучили показатели давления и уровень холестерина постоянных курильщиков и тех, кто курил периодически. Под периодическим курением подразумевается выкуривание сигарет не каждый день, а в некоторых ситуациях – на вечеринке, за компанию с друзьями.



Оказалось, что обе группы людей имеют одинаковый риск столкнуться с заболеваниями сердца и сосудов. Поэтому можно сделать вывод, что "сигаретка за компанию" также опасна для здоровья человека, как и целая пачка в день.



Организаторы исследования считают, что негативных последствий курения можно избежать, если полностью отказаться от сигарет.

