Какая доза кофе может убить человека?

Международная группа ученых решила выяснить, каким образом кофе воздействует на организм человека. В ходе ряда экспериментов выяснился и еще один любопытный нюанс – экспертам удалось определить, какой объем бодрящего напитка является смертельным для человеческого организма.



По словам научных работников, 5-10 грамм кофеина - смертельная доза для взрослого человека. Иными словами, летальный исход может наступить после 15-ти чашек кофе, которые необходимо выпить за максимально короткое время.



Употребить такой огромный объем кофе за ограниченный временной промежуток – задача далеко не из легких. Но при этом, если верить специалистам, огромное число кофеманов весьма активно употребляют энергетики и сладости, в которых содержится кофеин. Такой рацион может существенно навредить здоровью, потому что кофеин способен накапливаться в организме человека.



Также научные работники напоминают о том, что кофе входит в разряд наркотиков, потому что вызывает привыкание, активно стимулируя нервную систему. И хотя бодрящий напиток имеет ряд полезных свойств, его продолжительное употребление способно спровоцировать эмоциональное истощение и проблемы со сном. И в самой большой зоне риска - люди с депрессивными расстройствами, которые привыкли улучшать свою работоспособность, настроение и уровень внимательности, употребляя дофамины, содержащиеся в кофе.



Именно по этой причине специалисты настоятельно советуют выпивать чашку качественного натурального кофе исключительно по утрам, так как он позволит нормализовать циркадный ритм. А вот в течение дня от бодрящего напитка лучше отказаться, чтобы не навредить собственному здоровью.



К слову, чтобы избавиться от кофейной зависимости, научные работники рекомендуют переходить на напитки без кофеина - на это понадобится всего 3-4 недели. На протяжении первой недели такими напитками следует заменять до 50% кофе. Дальше количество последних в рационе следует уменьшать по максимуму, практически полностью перейдя на зеленый чай - он способен минимизировать у человека интерес к кофе.

