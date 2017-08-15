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Зарядка в юности - залог отличной работы мозга в старости

Специалисты настаивают на том, что зарядка и самые разные виды спорта способны существенно снизить вероятность развития болезни Альцгеймера и ухудшения памяти в старшем возрасте
Зарядка в юности - залог отличной работы мозга в старости
Канадские нейрофизиологи провели ряд исследований с участием лабораторных грызунов. Проанализировав результаты экспериментов, специалисты пришли к выводу, что регулярная зарядка в молодые годы способна существенно улучшить работу долгосрочной и краткосрочной памяти в преклонном возрасте.

То, что активный образ жизни влияет на функционирование мозга самым положительным образом, доказала уже не одна группа экспертов. Так, австралийские научные работники пришли к выводу, что для хорошей памяти и концентрации пожилым людям необходимо гулять всего 50 минут в день, а итальянские специалисты выяснили, что спорт является лучшим помощником нервных клеток в формировании новых связей с другими нейронами в случае полученных травм или освоения новых навыков.

Научные работники из университета Торонто решили пойти в исследованиях еще дальше. Они провели эксперимент с участием двух групп лабораторных крыс. Одна из них вела очень пассивный образ жизни, а вторая регулярно "крутила колесо" практически сразу же после рождения. Проанализировав работу мозга всех грызунов, специалисты обнаружили любопытные вещи: оказалось, что активный спорт действительно способен моментально сделать краткосрочную память более крепкой, а регулярная зарядка еще и улучшает память и в долгосрочном плане.

Так, всего лишь полтора месяца интенсивной физической активности в детстве помогли существенно улучшить работу памяти крыс с наступлением старости - они в разы лучше запоминали, где находится выход из лабиринта и гораздо быстрее находили его на абсолютно незнакомой местности.

По словам научных работников, такое улучшение памяти скорее всего было связано с тем, что физическая активность простимулировала формирование новых связей между клетками гиппокампа, центра памяти мозга. Стволовые клетки стали активней превращаться в полноценные нейроны, повысилось их количество и плотность.

Так, специалисты настаивают на том, что зарядка и самые разные виды спорта способны существенно снизить вероятность развития болезни Альцгеймера и других опасных заболеваний, имеющих прямую связь с обширной гибелью нервных клеток.

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Теги: мозг, работа мозга, головной мозг, память, старость, краткосрочная память, зарядка, физическая активность, спорт, тренировка 15/08/2017 Menslife.com

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