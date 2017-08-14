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Пять продуктов, которые сильнее всего вредят зубам

Стоматологи призывают свести к минимуму употребление данных напитков, чтобы сохранить зубы красивыми и здоровыми
Пять продуктов, которые сильнее всего вредят зубам
Стоматологи составили список из пяти продуктов питания, которые приносят зубам самый большой вред, провоцируя развитие огромного количества заболеваний ротовой полости.

Семечки и сухофрукты. Мелкие частички столь любимых многими продуктов застревают между зубами, создавая благоприятную среду для размножения бактерий. А последние, как известно, разъедают зубную эмаль.

Ириски и тофи. В этих разновидностях конфет содержится огромное количество сахара и различных концентратов, а тягучая консистенция способна запросто лишить человека пломбы.

Красное вино, кофе, газированные напитки и чай в больших количествах. У людей, которые употребляют эти напитки максимально часто, разрушается эмаль, существенно увеличивается чувствительность зубов и возникают самые разнообразные болезни ротовой полости. Именно по этой причине стоматологи призывают свести к минимуму употребление данных напитков, предпочитая им воду без газа и легкие травяные чаи.

Также специалисты напоминают, что лишь тщательный уход за полостью рта способен избавить от микробов и неприятного запаха. Если пренебрегать чисткой зубов, может возникнуть воспаление, и вредоносные бактерии рано или поздно попадут в кровоток. А потому стоматологи советуют чистить зубы дважды в день: утром и вечером. Кроме того, обязательно нужно проходить регулярные профилактические осмотры, чтобы уберечь себя от неприятных заболеваний.

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Теги: зубы, гигиена полости рта, кариес, уход за зубами, уход за полостью рта, чистить зубы 14/08/2017 Menslife.com

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