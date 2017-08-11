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Эксперты выяснили, как замедлить процесс старения

Именно сбалансированное питание с невысоким содержанием калорий способно замедлить процесс физиологического старения
Эксперты выяснили, как замедлить процесс старения
Американские научные работники вновь подтвердили, что диета с низкой калорийностью обладает омолаживающим эффектом. Польза такого режима питания заключается в том, что он поддерживает биологические часы в позднем возрасте и притормаживает старение организма.

Исследователи из Калифорнийского университета провели ряд экспериментов на лабораторных грызунах. С этой целью были использованы полугодовалые и 18-месячные мыши, у каждой из которых по окончании исследования взяли образец тканей печени. Для всех грызунов установили разный рацион питания.

В результате у тех мышей, которые питались обычной едой, с возрастом произошли существенные изменения в работе всего организма. А вот с подопытными грызунами, которые провели пол года на диете со сниженной на 30% калорийностью, биологические часы "помолодели". Если верить словам научных работников, именно сбалансированное питание с невысоким содержанием калорий способно замедлить процесс физиологического старения.

К слову, совсем недавно эксперты из Университета Бригама Янга провели исследование, которое подтвердило выводы их коллег. Они обнаружили, что если организм находится в режиме голодания, рибосомы снижают свою активность. Именно это позволяет им накапливать гораздо больше клеточных ресурсов для самовосстановления.

Все эти эксперименты лишний раз доказывают, что умеренное голодание приносит организму пользу. Ученые планируют провести ряд дополнительных исследований с целью выяснить, какое влияние оказывает та или иная диета на обмен веществ в клетках человека. Получив такие знания, они смогут определить, как увеличить продолжительность жизни.

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Теги: старение, молодость, секрет молодости, продолжительность жизни, голодание, низкокалорийная диета, диета 11/08/2017 Menslife.com

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