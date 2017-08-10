Женщины признались, какой размер мужского достоинства они считают идеальным

Американские специалисты провели опрос среди представительниц прекрасной половины человечества с целью выяснить, какими размерами должен обладать идеальный мужской половой член. Как оказалось, для женщин важно, чтобы пенис их партнера был чуть больше среднего.



Научные работники из Калифорнийского университета пригласили к участию в эксперименте группу женщин, продемонстрировав им 33 модели трехмерных пенисов различных размеров. Чтобы полученные данные не искажались в связи с расовыми особенностями цвета кожи, все искусственные пенисы были созданы из жесткого синего пластика.



Результаты анкетирования оказались следующими: выбирая партнера для длительных отношений, большинство женщин отметили, что половой член их избранника должен быть 16 см в длину и 12,2 см в окружности.



Если же говорить о сексе на одну ночь, здесь цифры уже немного отличались. В таком случае, представительницы слабого пола отдали бы предпочтение мужчине, размер пениса которого составляет 16,3 см в длину и 12,7 см в окружности.



Но и это еще не все. Все участницы исследования ответили на вопросы психолога-сексолога. Как выяснилось, у некоторых женщин был опыт прекращения отношений, потому что их не устраивал размер полового члена партнера. К примеру, 7% предпочли разорвать отношения, потому что пенис их избранника оказался "слишком большим", тогда как 20% женщин признались, что он был "очень уж маленьким".

