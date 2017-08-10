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Семейная жизнь приводит к снижению тестостерона у мужчин

Авторы исследования ни в коем случае не призывают мужчин разводиться. Но вот интимную жизнь со своей второй половиной лучше наладить – от уровня тестостерона очень сильно зависит состояние мышечной массы, качество структуры костей и даже когнитивная функция мозга
Семейная жизнь приводит к снижению тестостерона у мужчин
Научные работники из Дании измерили уровень одного из главных мужских гормонов у представителей сильного пола, достигших бальзаковского возраста. Как выяснилось, женатые мужчины сильно проигрывают холостым по уровню тестостерона в крови.

По результатам своего эксперимента специалисты разделили всех испытуемых на три условные категории. В первую вошли мужчины с сильно пониженным уровнем тестостерона, во вторую - с чуть более высоким, а у добровольцев из третьей группы уровень этого гормона достигал наивысшей отметки.

Проведя детальный опрос среди всех участников исследования, эксперты сошлись на мнении, что уровень тестостерона у мужчин имеет прямую зависимость от их сексуальной активности. К примеру, среди испытуемых из первой группы были исключительно семейные мужчины, вторую группу формировали те, кто успел развестись на протяжении десяти лет после вступления в брак, а вот в третьей группе, которая отличается максимально высоким уровнем тестостерона, оказались холостые представители сильного пола.

Авторы исследования делают акцент на том, что ни в коем случае не призывают мужчин разводиться. Но вот интимную жизнь со своей второй половиной лучше наладить – от уровня тестостерона очень сильно зависит состояние мышечной массы, качество структуры костей и даже когнитивная функция мозга, а потому лучше не шутить со столь важным гормоном для мужского организма. 

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Теги: тестостерон, мужской гормон, гормон, семейная жизнь, семья, брак, сексуальная активность 10/08/2017 Menslife.com

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