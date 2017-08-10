Семейная жизнь приводит к снижению тестостерона у мужчин

Научные работники из Дании измерили уровень одного из главных мужских гормонов у представителей сильного пола, достигших бальзаковского возраста. Как выяснилось, женатые мужчины сильно проигрывают холостым по уровню тестостерона в крови.



По результатам своего эксперимента специалисты разделили всех испытуемых на три условные категории. В первую вошли мужчины с сильно пониженным уровнем тестостерона, во вторую - с чуть более высоким, а у добровольцев из третьей группы уровень этого гормона достигал наивысшей отметки.



Проведя детальный опрос среди всех участников исследования, эксперты сошлись на мнении, что уровень тестостерона у мужчин имеет прямую зависимость от их сексуальной активности. К примеру, среди испытуемых из первой группы были исключительно семейные мужчины, вторую группу формировали те, кто успел развестись на протяжении десяти лет после вступления в брак, а вот в третьей группе, которая отличается максимально высоким уровнем тестостерона, оказались холостые представители сильного пола.



Авторы исследования делают акцент на том, что ни в коем случае не призывают мужчин разводиться. Но вот интимную жизнь со своей второй половиной лучше наладить – от уровня тестостерона очень сильно зависит состояние мышечной массы, качество структуры костей и даже когнитивная функция мозга, а потому лучше не шутить со столь важным гормоном для мужского организма.

