Семейная жизнь приводит к снижению тестостерона у мужчин

Научные работники из Дании измерили уровень одного из главных мужских гормонов у представителей сильного пола, достигших бальзаковского возраста. Как выяснилось, женатые мужчины сильно проигрывают холостым по уровню тестостерона в крови.
По результатам своего эксперимента специалисты разделили всех испытуемых на три условные категории. В первую вошли мужчины с сильно пониженным уровнем тестостерона, во вторую - с чуть более высоким, а у добровольцев из третьей группы уровень этого гормона достигал наивысшей отметки.
Проведя детальный опрос среди всех участников исследования, эксперты сошлись на мнении, что уровень тестостерона у мужчин имеет прямую зависимость от их сексуальной активности. К примеру, среди испытуемых из первой группы были исключительно семейные мужчины, вторую группу формировали те, кто успел развестись на протяжении десяти лет после вступления в брак, а вот в третьей группе, которая отличается максимально высоким уровнем тестостерона, оказались холостые представители сильного пола.
Авторы исследования делают акцент на том, что ни в коем случае не призывают мужчин разводиться. Но вот интимную жизнь со своей второй половиной лучше наладить – от уровня тестостерона очень сильно зависит состояние мышечной массы, качество структуры костей и даже когнитивная функция мозга, а потому лучше не шутить со столь важным гормоном для мужского организма.
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