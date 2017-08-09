Уведомления на смартфоне негативно влияют на психическое здоровье

Специалисты из Пенсильвании пришли к выводу, что телефонные уведомления способны навредить психике человека. Следует регулярно отключать их хотя бы на короткое время, чтобы восстанавливать психическое равновесие.



Научные работники из Университета Карнеги-Меллона и сотрудники испанской телекоммуникационной компании Telefonica провели весьма любопытный эксперимент: они решили найти 30 добровольцев, которые согласились бы на целую неделю заблокировать всплывающие сообщения на своих телефонах. Но, как ни странно, ни один человек на такие меры не решился - люди были согласны отключить функцию лишь на сутки.



Понаблюдав за испытуемыми, специалисты сделали вывод, что те реже отвлекались от важных дел и могли похвастаться большей продуктивностью. Но были и такие добровольцы, которые в связи с отсутствием уведомлений ощущали себя изолированными и уровень их тревожности возрос. Что примечательно, такая тревога все же не провоцировала развитие продолжительного стресса или депрессии.



Когда эксперимент подошел к концу, две трети испытуемых приняли решение более избирательно относиться к всплывающим сообщениям и заявили, что откорректируют настройки в своих смартфонах. Также они отметили, что такой опыт оказался для них приятным и полезным.



Через два года специалисты провели опрос среди тех же участников эксперимента. Как выяснилось, ни один из респондентов не смог полностью отказаться от всплывающих уведомлений, но некоторые стали гораздо более избирательными в данном вопросе.

