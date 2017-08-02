Ученые признали вейпы медленными "убийцами"

Ученые из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли сделали заявление о том, что курение вейпов может негативно повлиять на здоровье человека и даже вызвать преждевременную смерть. Вся причина в токсинах, которыми наполнен пар электронных сигарет.
Исследователи отмечают, что несмотря на отсутствие тех вредных веществ, которые содержатся в табачном дыме, пар от электронных сигарет все же выделяет токсичные компоненты, которые наносят немалый вред здоровью. Ученые доказали, что пар, который вдыхают вейперы, содержит такие вещества, как формальдегид, акролеин, а также диацетил. Данные соединения токсичны и негативно влияют на здоровье человека, сокращая продолжительность жизни. К тому же, курильщик электронной сигареты вредит не только своему здоровью, но и здоровью людей, которые его окружают и вдыхают опасный дым.
Специалисты убедительно просят ограничивать данный вид курения. Только таким образом можно минимизировать негативное влияние вейпов на человеческий организм. Для примера – те, кто за день делают около 200-250 затяжек электронной сигареты, получают дозу токсичных веществ сверх нормы. Помимо этого, в воздухе помещений, где разрешено курение вейпа, концентрация вредных веществ значительно превышает допустимые "безопасные" дозы.
Однако исследователи отмечают, что вред от электронных сигарет гораздо меньше, чем от табакокурения.
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