Ученые признали вейпы медленными "убийцами"

Ученые из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли сделали заявление о том, что курение вейпов может негативно повлиять на здоровье человека и даже вызвать преждевременную смерть. Вся причина в токсинах, которыми наполнен пар электронных сигарет.



Исследователи отмечают, что несмотря на отсутствие тех вредных веществ, которые содержатся в табачном дыме, пар от электронных сигарет все же выделяет токсичные компоненты, которые наносят немалый вред здоровью. Ученые доказали, что пар, который вдыхают вейперы, содержит такие вещества, как формальдегид, акролеин, а также диацетил. Данные соединения токсичны и негативно влияют на здоровье человека, сокращая продолжительность жизни. К тому же, курильщик электронной сигареты вредит не только своему здоровью, но и здоровью людей, которые его окружают и вдыхают опасный дым.



Специалисты убедительно просят ограничивать данный вид курения. Только таким образом можно минимизировать негативное влияние вейпов на человеческий организм. Для примера – те, кто за день делают около 200-250 затяжек электронной сигареты, получают дозу токсичных веществ сверх нормы. Помимо этого, в воздухе помещений, где разрешено курение вейпа, концентрация вредных веществ значительно превышает допустимые "безопасные" дозы.



Однако исследователи отмечают, что вред от электронных сигарет гораздо меньше, чем от табакокурения.

