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Ученые признали вейпы медленными "убийцами"

Дым от электронных сигарет содержит небезопасные для человеческого организма токсины, которые способны сократить продолжительность жизни
Ученые признали вейпы медленными "убийцами"
Ученые из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли сделали заявление о том, что курение вейпов может негативно повлиять на здоровье человека и даже вызвать преждевременную смерть. Вся причина в токсинах, которыми наполнен пар электронных сигарет.

Исследователи отмечают, что несмотря на отсутствие тех вредных веществ, которые содержатся в табачном дыме, пар от электронных сигарет все же выделяет токсичные компоненты, которые наносят немалый вред здоровью. Ученые доказали, что пар, который вдыхают вейперы, содержит такие вещества, как формальдегид, акролеин, а также диацетил. Данные соединения токсичны и негативно влияют на здоровье человека, сокращая продолжительность жизни. К тому же, курильщик электронной сигареты вредит не только своему здоровью, но и здоровью людей, которые его окружают и вдыхают опасный дым.

Специалисты убедительно просят ограничивать данный вид курения. Только таким образом можно минимизировать негативное влияние вейпов на человеческий организм. Для примера – те, кто за день делают около 200-250 затяжек электронной сигареты, получают дозу токсичных веществ сверх нормы. Помимо этого, в воздухе помещений, где разрешено курение вейпа, концентрация вредных веществ значительно превышает допустимые "безопасные" дозы.

Однако исследователи отмечают, что вред от электронных сигарет гораздо меньше, чем от табакокурения.

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Теги: вейп, электронная сигарета, курение, курить, вред курения, токсическое вещество 02/08/2017 Menslife.com

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