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Ученые: хроническая усталость является серьезным заболеванием

Специалистам удалось доказать, что синдром хронической усталости является реальным заболеванием, имеющим массу последствий. Эта болезнь поддается лечению и даже позволяет взять больничный для полноценного отдыха
Ученые: хроническая усталость является серьезным заболеванием
Научные работники пришли к выводу, что хроническая усталость – не такое уж безобидное состояние, как было принято считать ранее. В организме, который не успевает восстанавливаться после нагрузок и переутомлений, происходит скопление белков определенной группы, а они, в свою очередь, провоцируют воспалительные процессы.

Специалистам удалось доказать, что синдром хронической усталости является реальным заболеванием, имеющим массу последствий. Иными словами, эта болезнь диагностируется, поддается лечению и даже позволяет взять больничный для полноценного отдыха.

По словам исследователей, синдром хронической усталости имеет определенную симптоматику. Так, если человека тревожат недомогание, спазмы, проблемы со сном и головные боли, необходимо уделить проблеме должное внимание, иначе возникнут воспалительные процессы. Появление последних обусловлено тем, что нервной системе приходится функционировать в режиме максимального напряжения, а потому в определенный момент она уже справляется со всеми задачами и не может переключиться. Как результат - в организме человека происходит накопление белков, вызывающих воспаления.

На данный момент научные работники продолжают изучать данную проблему, чтобы определить, как избежать негативных последствий переутомления. 

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Теги: усталость, хроническая усталость, болезнь, заболевание, здоровье 02/08/2017 Menslife.com

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