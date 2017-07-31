10 привычек, которые существенно продлевают жизнь

Мечты о крепком здоровье и долголетии могут стать реальностью, если придерживаться нескольких простых правил. Соблюдай их регулярно, и положительные изменения в твоем организме не заставят себя долго ждать.



1. Обязательно пользуйся зубной нитью: так ты сможешь поддерживать здоровье зубов на должном уровне, не оставляя шансов коварному кариесу - а он, как известно, существенно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.



2. Всегда пристегивайся во время вождения автомобиля - ремень безопасности практически наверняка защитит тебя от смерти в случае попадания в аварию. Если верить статистическим данным, ДТП являются наиболее распространенной причиной смертности граждан в возрасте от 5 до 34 лет.



3. Заведи домашнего любимца: общение с кошками и собаками значительно снижает уровень кортизола, который приводит к стрессу.



4. Минимум трижды в день перекусывай различными фруктами и овощами - благодаря столь полезной привычке ты забудешь о том, что такое дефицит необходимых витаминов и минералов.



5. Переходи на зеленый чай. Как известно, этот древнейший напиток содержит в себе огромное количество антиоксидантов, благодаря чему снижает риск развития онкологии, нормализует кровяное давление и не дает накапливаться холестерину. Чтобы польза была максимальной, чай следует настаивать на протяжении 15 минут.



6. Не пренебрегай спортом: регулярные физические нагрузки не только поддерживают тонус всего организма, но и способствуют укреплению сердечной мышцы, попутно снижая твои шансы столкнуться с раком или диабетом.



7. Позаботься о крепком и полноценном сне. Он помогает мозгу полностью восстановиться после трудного рабочего дня, оказывает самое благоприятное влияние на нервную систему, психику и поддерживает здоровье сердца.



8. Как можно чаще общайся с близкими и друзьями - такое времяпровождение существенно улучшает настроение и работает на снижение риска развития болезней сердечно-сосудистой системы.



9. Не переедай и постарайся снизить калорийность пищи на 40%. Лучше питайся маленькими порциями, но 4-5 раз в день - так ты сможешь существенно продлить свою жизнь.



10. Попробуй себя в качестве волонтера: подобная деятельность способна существенно улучшить эмоциональное состояние и побуждает избавляться от вредных привычек.

