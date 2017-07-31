Назван самый важный компонент эффективной диеты

Эксперты по питанию решили опровергнуть распространенный миф о том, что яйца содержат в себе слишком много холестерина и могут навредить здоровью человека. Как выяснилось в результате исследований, этот продукт не только совершенно безопасен, но еще и помогает худеть.



Группа диетологов из Ливерпульского университета провела эксперимент, для участия в котором были приглашены 450 добровольцев. Все они желали похудеть, а потому придерживались диетического питания. Испытуемых разделили на две равных группы: для первой был составлен низкокалорийный рацион, а для второй - точно такой же, но с добавлением яиц. Через три месяца научные работники детально проанализировали состояние здоровья всех участников исследования.



Согласно результатам эксперимента, употребление яиц совершенно не вредит процессу избавления от лишнего веса - и в первой, и во второй группах добровольцам удалось сбросить за 12 недель от 3,5 до 4,5 кг. Любопытно еще и то, что абсолютно у всех участников исследования заметно снизился уровень холестерина.



Так, эксперты делают акцент на том, что сами по себе яйца не способны нанести вред здоровью. А вот масло, на котором жарится яичница, и такие калорийные ингредиенты, как бекон лучше максимально убрать из своего рациона - именно они провоцируют накопление холестерина в организме.

