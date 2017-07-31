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Назван самый важный компонент эффективной диеты

Как выяснилось в результате исследований, куриные яйца не только совершенно безопасны, но еще их употребление совершенно не вредит процессу избавления от лишнего веса
Назван самый важный компонент эффективной диеты
Эксперты по питанию решили опровергнуть распространенный миф о том, что яйца содержат в себе слишком много холестерина и могут навредить здоровью человека. Как выяснилось в результате исследований, этот продукт не только совершенно безопасен, но еще и помогает худеть.

Группа диетологов из Ливерпульского университета провела эксперимент, для участия в котором были приглашены 450 добровольцев. Все они желали похудеть, а потому придерживались диетического питания. Испытуемых разделили на две равных группы: для первой был составлен низкокалорийный рацион, а для второй - точно такой же, но с добавлением яиц. Через три месяца научные работники детально проанализировали состояние здоровья всех участников исследования.

Согласно результатам эксперимента, употребление яиц совершенно не вредит процессу избавления от лишнего веса - и в первой, и во второй группах добровольцам удалось сбросить за 12 недель от 3,5 до 4,5 кг. Любопытно еще и то, что абсолютно у всех участников исследования заметно снизился уровень холестерина.

Так, эксперты делают акцент на том, что сами по себе яйца не способны нанести вред здоровью. А вот масло, на котором жарится яичница, и такие калорийные ингредиенты, как бекон лучше максимально убрать из своего рациона - именно они провоцируют накопление холестерина в организме.

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Теги: диета, яйцо, куриное яйцо, холестерин, худеть, похудение, лишний вес 31/07/2017 Menslife.com

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