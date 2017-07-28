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Сахар наносит огромный вред психическому здоровью

Как оказалось, систематическое употребление большого количества сладкого может существенно пошатнуть психическое состояние человека
Сахар наносит огромный вред психическому здоровью
Специалисты из Великобритании провели масштабное исследование с целью выяснить, связано ли употребление сахара с состоянием психики. Как оказалось, систематическое употребление большого количества сладкого может существенно пошатнуть психическое состояние человека.

Научные работники из университетского колледжа Лондона провели детальное анкетирование, участниками которого стали более 8 000 добровольцев. Стоит отметить, что опрос проводился в период с 1985 по 1988 годы, после чего на протяжении почти тридцати лет все респонденты с определенной периодичностью отвечали на вопросы ученых.

Проанализировав результаты масштабного эксперимента, исследователи обнаружили, что чрезмерное употребление продуктов и напитков с высоким содержанием сахара провоцирует риск развития одного из распространенных расстройств психики, к которым относятся патологическая тревожность и депрессия. К слову, у мужчин, злоупотребляющих сладким, подобные заболевания чаще всего развиваются в течение 5 лет.

В то же время многие диетологи и эксперты по питанию подвергли выводы британских специалистов критике, заявив, что у последних слишком мало доказательств. 

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Теги: сахар, вред сахара, психика, психическое состояние, депрессия 28/07/2017 Menslife.com

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