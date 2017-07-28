Сахар наносит огромный вред психическому здоровью

Специалисты из Великобритании провели масштабное исследование с целью выяснить, связано ли употребление сахара с состоянием психики. Как оказалось, систематическое употребление большого количества сладкого может существенно пошатнуть психическое состояние человека.



Научные работники из университетского колледжа Лондона провели детальное анкетирование, участниками которого стали более 8 000 добровольцев. Стоит отметить, что опрос проводился в период с 1985 по 1988 годы, после чего на протяжении почти тридцати лет все респонденты с определенной периодичностью отвечали на вопросы ученых.



Проанализировав результаты масштабного эксперимента, исследователи обнаружили, что чрезмерное употребление продуктов и напитков с высоким содержанием сахара провоцирует риск развития одного из распространенных расстройств психики, к которым относятся патологическая тревожность и депрессия. К слову, у мужчин, злоупотребляющих сладким, подобные заболевания чаще всего развиваются в течение 5 лет.



В то же время многие диетологи и эксперты по питанию подвергли выводы британских специалистов критике, заявив, что у последних слишком мало доказательств.

