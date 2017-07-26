Эксперты рассказали, от чего человечество вымрет в скором будущем

Научные работники из Еврейского университета провели ряд исследований, результаты которых оказались неутешительными: по словам ученых, если люди и дальше будут вести нездоровый образ жизни, ускорится массовое снижение фертильности, в связи с чем человечеству грозит вымирание.



Если верить словам специалистов, общее число мужчин в США, Европе и Австралии с 1970-х сократилось практически на 60%. Ученые пришли к таким неутешительным выводам, детально проанализировав 185 выписок, которые удалось собрать в период между 1973 и 2011 годами. Виной всему - резкое снижение количества сперматозоидов, произошедшее в связи с отсутствием регулярных физических нагрузок и ведением плохого образа жизни.



К слову, исследование также продемонстрировало, что в Южной Америке, Азии и Африке не было отмечено существенного снижения данного показателя. Но не исключено, что на этих континентах ученые провели гораздо меньше необходимых исследований.



Научные работники делают акцент на том, что их выводы должны послужить для человечества самым настоящим призывом к немедленным действиям - переменам образа жизни в более качественную сторону и переосмыслению своих ежедневных привычек. Если этого не произойдет, в будущем люди столкнутся с большими неприятностями.



В исследовании ученых не принимались во внимание причины резкого снижения фертильности, но результаты последних экспериментов исследователей свидетельствуют о том, что увеличение ожирения тесно связано со снижением числа сперматозоидов. Кроме того, замедленное движение сперматозоидов имеет прямую связь со стрессами, курением и влиянием пестицидов.

