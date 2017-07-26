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Спустя 10 лет человек сможет понимать язык собак и кошек

По словам футуролога Уильяма Хайема, такого рода девайс будет пользоваться большой популярностью, а потому стоит ожидать скорого появления такого рода устройств от ведущих разработчиков электронных гаджетов
Спустя 10 лет человек сможет понимать язык собак и кошек
Если верить словам футуролога Уильяма Хайема, уже совсем скоро будут изобретены специальные устройства-переводчики, которые дадут нам возможность понимать, о чем же «говорят» наши домашние любимцы. Скорее всего, такой гаджет появится уже через десяток лет.

Футуролог Уильям Хайем является автором нашумевшей книги Next Big Thing, в которой повествуется о трендах среди потребителей. На ее страницах в деталях описано исследование профессора Кона Слободчикоффа из Университета Северной Аризоны, изучавшего луговых собачек. Так, для своих экспериментов профессор прибегал к помощи технологии искусственного интеллекта. Именно благодаря ей Слободчикоффу удалось определить, что подопытные собачки выработали сложнейшую систему коммуникаций, которую вполне можно квалифицировать, как язык. Так, домашние животные используют отдельные «слова» в отношении к различным типам хищников, оттенкам одежды человека и шкур других зверей.

По словам футуролога, такого рода девайс будет пользоваться большой популярностью, а потому стоит ожидать скорого появления такого рода устройств от ведущих разработчиков электронных гаджетов.

Уильям Хайем также в шутку подметил, что если с собаками их хозяевам еще удастся поговорить, то кошки попросту заявят: «Человек! Накорми меня и отстань».

Но стоит заметить, что эта теория имеет и противников. К примеру, по мнению психолога Портсмутского университета Джулианы Камински, язык, используемый собаками для общения, не имеет ничего общего с человеческим языком. А потому гаджеты смогут «переводить» те реакции и сигналы собак, которые и так уже вполне понятны человеку. Скорее всего, такие устройства станут помощниками тех владельцев, у которых не сильно развита интуиция, а также маленьких детей, пока не умеющих распознавать знаки животных.

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Теги: собака, кошка, кот, домашнее животное, домашний питомец, гаджет, девайс 26/07/2017 Menslife.com

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