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Эксперты: оргазмы женщин небезобидны для мужчин

Проблема заключается в тех эмоциях, которые переживают мужчины, пытаясь предоставить женщине удовольствие в виде оргазма, но полностью забывая о самом процессе
Эксперты: оргазмы женщин небезобидны для мужчин
Представители науки из университета США выяснили, что женские оргазмы могут навредить мужчинам. Информация была получена после проведения соответствующего исследования. 

Проблема заключается в тех эмоциях, которые переживают мужчины, пытаясь предоставить женщине удовольствие в виде оргазма, но полностью забывая о самом процессе.

В исследовании участвовало 800 представителей сильного пола, средний возраст которых составлял 25 лет. Ученые выясняли и анализировали психологическое состояние мужчин в моменты женского оргазма. Оказалось, что участники испытывают сильные эмоции и переживания по поводу женского оргазма, когда он не наступает. Для них важно, чтобы был достигнут успешный результат, но они очень часто игнорируют сам процесс. 

Эксперты считают, что психологическое состояние мужчины во время женского оргазма может негативно отразиться на здоровье. Ведь если, по мнению мужчины, что-то пошло не так или не вышло, наступает волнение и даже стресс. Кроме того, во время полового акта мужчин также волнует успешный результат, а это в свою очередь вызывает эмоциональное напряжение. 

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Теги: оргазм, женский оргазм, секс, заниматься сексом, удовольствие 24/07/2017 Menslife.com

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