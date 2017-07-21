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Одновременное употребление простых углеводов и белков вредит здоровью

Нельзя сочетать простые углеводы и белки, так как такой дуэт может вызвать энергетический дисбаланс в организме и скопление жировых отложений
Одновременное употребление простых углеводов и белков вредит здоровью
Представители науки из США считают, что нельзя сочетать простые углеводы и белки, так как такой дуэт может вызвать энергетический дисбаланс в организме, скопление жировых отложений, а также изменения в предпочтениях в еде.

Для получения сведений был проведен эксперимент с участием 14 мужчин и 13 женщин. Исследование разделили на 2 части. В первой части подопытные съедали 2 порции еды с содержанием белка 15%. Во 2 части количество белков было 30%. Порции еды были из одинаковых продуктов. Энергетическая ценность еды составляла 500 ккал, а количество жиров – 17 г. 

После обработки полученных данных оказалось, что употребление углеводов с простой структурой и белков ухудшает процесс окисления жиров. Чем больше белков и различных сахаров поступает в организм, тем сильнее ухудшается процесс обработки жироподобных соединений. В итоге пища не может усваиваться равномерно, а это ведет к появлению лишнего веса.

Также эксперты считают, что 3 часть калорий, которая попадает вместе со сладкими напитками, оседает в организме и замедляет переработку жиров, а это в свою очередь ухудшает обмен веществ.

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Теги: белки, белок, углеводы, простые углеводы, быстрые углеводы, жиры 21/07/2017 Menslife.com

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