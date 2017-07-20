Эксперты модернизируют презервативы с помощью гидрогеля

Гидрогель успешно используется учеными во многих отраслях. На данный момент эксперты хотят применить компонент в контрацепции, используя его, как сырье для изготовления презервативов.



Компонент позволил ученым усовершенствовать методы предохранения от половых заболеваний и нежелательной беременности.



При нанесении гидрогеля на предметы из резины или пластика обеспечивается гладкая и мягкая поверхность, снижающая неприятные ощущения пациентов во время хирургических вмешательств. На этом его преимущества не заканчиваются. Компонент повышает комфорт во время использования презервативов, снижает трение, предупреждает аллергические реакции на латекс, тем самым повышая их безопасность.



Представители науки считают, что вскоре презервативы с гидрогелем станут востребованными и популярными, особенно учитывая, что в состав компонента планируется добавлять вещества с антибактериальным эффектом. Такое решение снизит вероятность попадания бактерий внутрь организма.

