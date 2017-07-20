Ученые рекомендуют не носить летние шлепанцы

Летом многие предпочитают обувать открытые и удобные шлепанцы. Однако представители науки убеждены, что они увеличивают риск переломов лодыжек, провоцируют проблемы с пяточными сухожилиями и негативно влияют на поясницу.



По мнению ученых, в шлепанцах проще поскользнуться, упасть и, как следствие, получить переломы, растяжения или плантарный (подошвенный) фасциит. В результате полученных травм необходима медицинская помощь, а после этого продолжительное восстановление.



Также эксперты отмечают, что в шлепанцах повышается вероятность повредить ногти, получить порезы или ушибы. Кроме того, в открытой обуви ноги не защищены от укусов насекомых.



Специалисты рекомендуют воздержаться от занятий спортом и бега в шлепанцах, не проводить в них сельскохозяйственные работы и не ходить на дальние расстояния. Ногам нужна защита, прочная, нескользкая подошва, а стельки должны гасить нагрузки на ступни.

