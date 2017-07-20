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Ученые рекомендуют не носить летние шлепанцы

Шлепанцы увеличивают риск переломов лодыжек, провоцируют проблемы с пяточными сухожилиями и негативно влияют на поясницу
Ученые рекомендуют не носить летние шлепанцы
Летом многие предпочитают обувать открытые и удобные шлепанцы. Однако представители науки убеждены, что они увеличивают риск переломов лодыжек, провоцируют проблемы с пяточными сухожилиями и негативно влияют на поясницу.

По мнению ученых, в шлепанцах проще поскользнуться, упасть и, как следствие, получить переломы, растяжения или плантарный (подошвенный) фасциит. В результате полученных травм необходима медицинская помощь, а после этого продолжительное восстановление.

Также эксперты отмечают, что в шлепанцах повышается вероятность повредить ногти, получить порезы или ушибы. Кроме того, в открытой обуви ноги не защищены от укусов насекомых. 

Специалисты рекомендуют воздержаться от занятий спортом и бега в шлепанцах, не проводить в них сельскохозяйственные работы и не ходить на дальние расстояния. Ногам нужна защита, прочная, нескользкая подошва, а стельки должны гасить нагрузки на ступни.

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Теги: шлепанцы, сланцы, вьетнамки, обувь, летняя обувь, мужская обувь 20/07/2017 Menslife.com

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