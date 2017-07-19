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Названы самые эффективные продукты для улучшения мозговой деятельности

Ученые из Швеции в области диетологии считают, что скандинавская диета самая эффективная для продуктивной работы мозга
Названы самые эффективные продукты для улучшения мозговой деятельности
Представители науки из Швеции в области диетологии считают, что скандинавская диета самая эффективная для улучшения мозговой деятельности. 

Скандинавская диета – это рацион, в который входят в минимальном количестве корнеплоды (морковь, свекла, картофель), а также содержится минимум рафинированных (очищенных) зерновых культур. Если говорить о рафинации злаков, то это означает, что зерна "очищаются" от полезной клетчатки, витаминов, минералов и ряда других микроэлементов и фитовеществ. "Диета викингов", наоборот, включат в себя по большей мере продукты из отрубей или муки грубого помола. Также, в основу питания входят такие продукты, как куриное мясо, рыба, свежие овощи и фрукты, рис. Диетологи не запрещают в небольшом количестве употреблять вино.

Эксперты провели исследование, в котором участвовало порядка 2000 сторонников скандинавской диеты. После обработки полученных сведений оказалось, что мозг участников работает продуктивно, а риск развития некоторых опасных болезней, в частности Альцгеймера, невысокий. Особенно скандинавский рацион рекомендован лицам пожилого возраста, так как он предупреждает развитие старческого слабоумия.

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Теги: продукты, полезные продукты, продукты питания, диета для мозга, мозговая деятельность, скандинавская диета, диета викингов 19/07/2017 Menslife.com

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