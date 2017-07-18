Новости

Эксперты назвали самый вредный тип вегетарианской диеты

Как выяснилось в результате исследования, самым крепким здоровьем могут похвастаться вегетарианцы, которые ежедневно питаются фруктами и ягодами
Эксперты назвали самый вредный тип вегетарианской диеты
Американские научные работники обнаружили, что далеко не все виды диет, основанных на растительном питании, полезны для здоровья. Некоторые из них, как оказалось, способны существенно навредить человеческому организму.

Специалисты из Американского колледжа кардиологии пригласили к участию в исследовании 200 тысяч человек: в течение 20 лет все добровольцы регулярно проходили специальное анкетирование, вопросы которого касались режима питания и его особенностей. Изначально каждый участник эксперимента имел ишемическую болезнь сердца, сталкивался с инфарктом и инсультом.

В рамках исследования научные работники детально изучили три модели питания. Первая основывалась на комбинации продуктов растительного и животного происхождения, тогда как вторая и третья были полностью вегетарианскими: одна из них сочетала в себе цельнозерновые продукты, овощи, фрукты и ягоды, а другая - жареный картофель, зерна, прошедшие обработку и подслащенные напитки.

Как выяснилось в результате, самым крепким здоровьем могли похвастать вегетарианцы, которые ежедневно питались фруктами и ягодами. А вот у людей, придерживающихся смешанной диеты и регулярно употребляющих сахар и обработанные злаки, дела обстояли далеко не так радужно: в течение всего периода исследования ишемическая болезнь сердца усугубилась у 9 тысяч испытуемых.

Подведя итоги эксперимента, специалисты настоятельно рекомендуют не относиться к вегетарианству с фанатизмом и стараться вносить в свой ежедневный рацион как можно большее разнообразие полезных продуктов. От употребления сахара и очищенных злаков в больших количествах лучше отказаться - такой режим питания повышает вероятность заработать сердечно-сосудистые заболевания.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Фото отсутствует
Вегетарианская диета делает нас счастливыми

Мясо и рыба содержат арахидоновую кислоту, которая может негативно повлиять на эмоциональное состояние человека

Список самых популярных современных диет
Список самых популярных современных диет

Диеты, которые описаны в данной статье, наиболее популярны в настоящее время...

Какая диета наиболее эффективная: вегетарианская или низкокалорийная
Какая диета наиболее эффективная: вегетарианская или низкокалорийная

Чтобы определить, насколько эффективна вегетарианская диета в борьбе с лишним весом и сжиганием жира, ученые провели специальный эксперимент

Теги: вегетарианец, вегетарианская диета, диета, фрукты, овощи 18/07/2017 Menslife.com

НОВОЕ В ЖУРНАЛЕ

Ученые выяснили, как прожить на 7 лет дольше Ученые выяснили, как прожить на 7 лет дольше Новости
Одновременное употребление простых углеводов и белков вредит здоровью Одновременное употребление простых углеводов и белков вредит здоровью Новости
В каких продуктах содержатся витамины группы B? В каких продуктах содержатся витамины группы B? Правила питания
Эксперты модернизируют презервативы с помощью гидрогеля Эксперты модернизируют презервативы с помощью гидрогеля Новости
Пикник Афиши, Спасская башня и другие горячие события лета-осени 2017 Пикник Афиши, Спасская башня и другие горячие события лета-осени 2017 Интересное
Ученые рекомендуют не носить летние шлепанцы Ученые рекомендуют не носить летние шлепанцы Новости
Дети, заработавшие первый миллион в школьном возрасте Дети, заработавшие первый миллион в школьном возрасте Интересное
Ученые выяснили, как прожить на 7 лет дольше Новости
Ученые выяснили, как прожить на 7 лет дольше
Одновременное употребление простых углеводов и белков вредит здоровью Новости
Одновременное употребление простых углеводов и белков вредит здоровью
В каких продуктах содержатся витамины группы B? Правила питания
В каких продуктах содержатся витамины группы B?
Эксперты модернизируют презервативы с помощью гидрогеля Новости
Эксперты модернизируют презервативы с помощью гидрогеля
Пикник Афиши, Спасская башня и другие горячие события лета-осени 2017 Интересное
Пикник Афиши, Спасская башня и другие горячие события лета-осени 2017
Ученые рекомендуют не носить летние шлепанцы Новости
Ученые рекомендуют не носить летние шлепанцы
Дети, заработавшие первый миллион в школьном возрасте Интересное
Дети, заработавшие первый миллион в школьном возрасте

РУБРИКИ

СЕРВИСЫ

ИНФО

© 2005-2017 MEN's LIFE — ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ ДЛЯ МУЖЧИН


Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах. При полном или частичном использовании материалов прямая активная гипперссылка на Мужской журнал MEN's LIFE обязательна. 

MEN's LIFE - интернет-журнал для мужчин, который заслуженно входит в ТОП лучших мужских журналов и порталов. Ежедневно самое важное на самые волнующие мужскую аудиторию темы - здоровый образ жизни, секс и отношения, правила питания и диеты, фитнес и тренировки, мужская мода и мужской стиль, карьера и деньги, мужской досуг и многое другое в нашем мужском журнале. 

Администрация сайта не несет ответсвенности за здоровый образ жизни и за содержание рекламных объявлений.