Эксперты назвали самый вредный тип вегетарианской диеты

Американские научные работники обнаружили, что далеко не все виды диет, основанных на растительном питании, полезны для здоровья. Некоторые из них, как оказалось, способны существенно навредить человеческому организму.



Специалисты из Американского колледжа кардиологии пригласили к участию в исследовании 200 тысяч человек: в течение 20 лет все добровольцы регулярно проходили специальное анкетирование, вопросы которого касались режима питания и его особенностей. Изначально каждый участник эксперимента имел ишемическую болезнь сердца, сталкивался с инфарктом и инсультом.



В рамках исследования научные работники детально изучили три модели питания. Первая основывалась на комбинации продуктов растительного и животного происхождения, тогда как вторая и третья были полностью вегетарианскими: одна из них сочетала в себе цельнозерновые продукты, овощи, фрукты и ягоды, а другая - жареный картофель, зерна, прошедшие обработку и подслащенные напитки.



Как выяснилось в результате, самым крепким здоровьем могли похвастать вегетарианцы, которые ежедневно питались фруктами и ягодами. А вот у людей, придерживающихся смешанной диеты и регулярно употребляющих сахар и обработанные злаки, дела обстояли далеко не так радужно: в течение всего периода исследования ишемическая болезнь сердца усугубилась у 9 тысяч испытуемых.



Подведя итоги эксперимента, специалисты настоятельно рекомендуют не относиться к вегетарианству с фанатизмом и стараться вносить в свой ежедневный рацион как можно большее разнообразие полезных продуктов. От употребления сахара и очищенных злаков в больших количествах лучше отказаться - такой режим питания повышает вероятность заработать сердечно-сосудистые заболевания.

