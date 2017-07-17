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Длительное употребление сахарозаменителей опасно для здоровья

Аспартам, сукралоза и стевия, выступающие в роли сахарозаменителей, способны навредить здоровью. Так, употребляя их ежедневно, в будущем человек может столкнуться с ожирением и другими опасными заболеваниями
Длительное употребление сахарозаменителей опасно для здоровья
Специалисты из Канады выяснили, так ли безопасно употребление в пищу искусственных подсластителей, о пользе которых говорит весь мир. Как оказалось, все далеко не так радужно: аспартам, сукралоза и стевия, выступающие в роли сахарозаменителей, способны навредить здоровью. Так, употребляя их ежедневно, в будущем человек может столкнуться с ожирением и другими опасными заболеваниями.

Немецкие научные работники провели масштабный эксперимент длительностью в десять лет с участием 400 тысяч добровольцев. В течение всего этого времени эксперты наблюдали за состоянием здоровья каждого испытуемого, проведя в общей сложности 37 исследований. Проанализировав все результаты, ученые не смогли проследить последовательный эффект похудения у тех людей, которые употребляли сахарозаменители в течение небольшого периода. Что же до испытуемых, которые ввели искусственные подсластители в свой рацион на достаточно продолжительное время, многие из них в результате столкнулись с увеличением массы тела, а также диабетом, высоким кровяным давлением и рядом болезней сердечно-сосудистой системы.

По словам Меган Азад, соавтора исследования, в связи с повсеместным использованием искусственных подсластителей и набирающей обороты эпидемией ожирения (являющейся виновницей огромного количества сопутствующих болезней), нужно проводить массу дополнительных исследований для определения долгосрочных рисков и преимуществ искусственных подсластителей.

Напомним, ранее экспертам удалось доказать, что употребление сахарозаменителей провоцирует построение в нервной системе животных связей, которые отвечают за недостаточное восприятие калорийности простых углеводов (натурального сахара). Именно по этой причине грызуны и мушки, получившие доступ к большому количеству еды, недооценивают ее калорийность и переедают.

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Теги: сахарозаменитель, сахар, сахар вред, ожирение, аспартам, сукралоза, стевия, диабет, сердечно-сосудистая система, здоровье 17/07/2017 Menslife.com

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