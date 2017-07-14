Названа страна, в которой живут самые ленивые люди в мире

Эксперты из калифорнийского учебного заведения Стенфорд собрали достоверные сведения об активности людей из разных стран мира. Были изучены данные более 700 000 жителей из 111 государств, которые пользовались программой для девайсов, анализирующей уровень физической активности.



После обработки полученной информации оказалось, что жители японского крупного города делают порядка 6 880 шагов каждый день, а индонезийцы всего лишь 3 513. Жители СНГ в среднем проходят каждый день 5 960 шагов. Поэтому самой «ленивой» страной признана Индонезия.



Кроме того, эксперты считают, что степень ожирения во многом зависит от показателей подвижности и от ее разницы между жителями страны. В Америке, Канаде, Египте, Австралии, Саудовской Аравии были зафиксированы самые большие различия в количестве шагов между активными и пассивными жителями.



Незначительный отрыв в уровне подвижности был зафиксирован в Японии, Китае, Южной Корее, также в список вошла Чехия и Швеция.

