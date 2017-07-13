Ученые открыли еще один способ увеличения продолжительности жизни

Представители науки из США открыли еще один способ увеличения продолжительности жизни. По мнению ученых, риск преждевременной кончины можно существенно снизить, если поэтапно перейти на здоровое питание.
В рационе должны преобладать продукты из цельных зерен (хлеб, макароны), рыба, свежие фрукты и овощи, орехи.
Параллельно необходимо снизить количество употребления красного мяса и напитков, содержащих сахар.
Для получения сведений был проведен эксперимент, который длился двенадцать лет. В нем принимало участие 74 000 взрослых. Эксперты отслеживали их рацион и изменения в нем. После этого ученые еще двенадцать лет фиксировали события, связанные с вероятным летальным исходом. Выводы были получены на основе двух 12-летних периодов.
В результате оказалось, что участники, которые сделали свой рацион полезным и придерживались его в течение 12 лет, снизили риск преждевременной смерти на такой же промежуток времени.
Также было отмечено, что если вместо ежедневной порции мяса съедать бобовые продукты или орехи, вероятность преждевременной смерти снижается до 17%.
Среди многочисленных диет эксперты выделяют средиземноморскую, считая ее самой полезной.
Она включает в себя бобовые продукты, орехи, много свежих овощей и фруктов, оливковое масло, рыбу. Иногда в диету входит умеренное количество вина.
Ранее представители науки из США обнаружили, что ключевой компонент средиземноморской диеты – оливковое масло. Оно благоприятно воздействует на функционирование мозга.
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