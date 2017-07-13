Ученые открыли еще один способ увеличения продолжительности жизни

В рационе должны преобладатьПараллельно необходимоДля получения сведений был проведен эксперимент, который длился двенадцать лет. В нем принимало участие 74 000 взрослых. Эксперты отслеживали их рацион и изменения в нем. После этого ученые еще двенадцать лет фиксировали события, связанные с вероятным летальным исходом. Выводы были получены на основе двух 12-летних периодов.В результате оказалось, что участники, которые сделали свой рацион полезным и придерживались его в течение 12 лет, снизили риск преждевременной смерти на такой же промежуток времени.Также было отмечено, чтоСреди многочисленных диет эксперты выделяютОна включает в себя бобовые продукты, орехи, много свежих овощей и фруктов, оливковое масло, рыбу. Иногда в диету входит умеренное количество вина.Ранее представители науки из США обнаружили, что ключевой компонент средиземноморской диеты – оливковое масло. Оно благоприятно воздействует на функционирование мозга.