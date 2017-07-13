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Депрессия оказывает на мужчин и женщин совершенно разное влияние

Депрессия оказывает на мужчин и женщин совершенно разное влияние
Научные работники из Великобритании обнаружили несколько существенных различий в реакции на депрессию мужского и женского головного мозга. По словам исследователей, их открытие поспособствует в борьбе со сложными и тяжелыми формами столь коварной психической болезни.

Нейрофизиологи из Кембриджского университета пригласили к участию в эксперименте 30 мужчин и 100 женщин достаточно молодого возраста, при этом 50% испытуемых страдали от тяжелых форм депрессии. В рамках проведения ряда научных тестов специалисты внимательно отслеживали все изменения в работе мозга добровольцев, применяя для этой цели МРТ. Проанализировав результаты исследования, экспертам удалось раскрыть несколько любопытных различий в работе головного мозга парней и девушек.

Так, представители сильного пола сталкиваются с депрессивным состоянием реже, чем женщины, но при этом они более подвержены развитию постоянной депрессии, которая нередко приводит к достаточно серьезным последствиям. К примеру, болезнь может спровоцировать пристрастие мужчин к наркотикам и даже попытки суицида. Что же до женщин, для них характерны частые, но эпизодические вспышки депрессивного состояния, справиться с которыми проще и быстрее.

Столь существенные различия обусловлены достаточно большой разницей в уровне активности в таких участках коры головного мозга, как надкраевая извилина и задняя часть поясной извилины. Они имеют прямую связь с обработкой речи и отвечают за восприятие мыслей окружающих людей. Кроме того, эти мозговые участки ответственны за нормальное функционирование сознания и крепкую эпизодическую память. Но и это еще не все: выяснилось, что у мужчин нервные клетки в мозжечке и в остальных участках мозга имели между собой более слабую связь, чем у женщин. 

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Теги: депрессия, мужчина, женщина, мозг 13/07/2017 Menslife.com

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