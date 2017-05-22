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Создан чехол для смартфона, который варит кофе

Эксперты разработали эксклюзивный чехол на смартфон, основная функция которого - заваривать кофе всего за несколько секунд
Создан чехол для смартфона, который варит кофе
Итальянские ученые решили помочь кофеманам, которые вечно опаздывают на работу и не всегда успевают выпить утреннюю чашку ароматного напитка. Эксперты разработали эксклюзивный чехол на смартфон, основная функция которого - заваривать кофе всего за несколько секунд.

Mokase по праву можно назвать первым аксессуаром для смартфона, способным приготовить эспрессо практически молниеносно в любом месте и в любое время. Чехол выполнен из чрезвычайно прочных материалов, которые оснащены дополнительными защитными элементами, а потому попадание кипятка на сам телефон исключено. Что любопытно, толщина самого аксессуара составляет всего лишь 0,7 сантиметра.

Процесс использования гаджета прост: для того, чтобы заварить себе чашечку ароматного кофе, необходимо вставить в чехол специальную пластину с кофейными зернами. Далее запускается специальное мобильное приложение, активизирующее процесс заваривания. Для нагревания 25 мл жидкости чехлу понадобится 5−8 секунд. К слову, для создания миниатюрной трубки, служащей соединительным элементом между чехлом и пластиной с кофейными зернами, использовался специальный сплав алюминия и кремния: он прекрасно выдерживает высокие температуры и не выделяет никаких токсичных веществ.

Приобретая чехол, покупатель также получит в комплекте маленькую складную чашку, которую создатели рекомендуют носить в качестве брелка.

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Теги: кофе, варить кофе, смартфон, телефон, гаджет 22/05/2017 Menslife.com

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