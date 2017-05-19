Составлен рейтинг самых экономичных внедорожников и кроссоверов

Эксперты из США составили десятку внедорожников и кроссоверов, которые выгодные в плане экономии. Оказалось, что в список входит больше всего автомобилей из Японии.



Первая тройка лидеров состоит из авто японского производства. На первом месте авто Mazda СХ-3. Расход его топлива на 100 км составляет 7,75 л. На втором месте популярная среди автомобилистов Honda H-RV, а на третьем – Honda CR-V. На 100 км расходуется 7,5 л.



Четвертая позиция досталась также «японцу» — Nissan Juke, пятую строчку занимает представитель американского автопрома – Buick Encore. На шестом месте «британец» Jaguar F-Рace. Расход топлива автомобилей, которые заняли 4 – 6 место не более 7,8 л на 100 км.



С расходом 8 л на 100 км седьмое место занимает Nissan Rogue. Замыкают десятку Subаru Crosstrek, Hyundai Tuscon, а также Subaru Forester.

