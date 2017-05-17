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Эксперты определили, насколько важен для мужчин размер женской груди

Большая грудь привлекает мужской пол достаточно редко - чаще всего мужчины отдают предпочтение партнершам с грудью среднего размера
Эксперты определили, насколько важен для мужчин размер женской груди
Научные работники из Ньюкаслского университета в Великобритании решили развеять один из самых популярных мифов в мире и выяснили, какую же роль на самом деле играет размер женского бюста для представителей сильной половины человечества.

Исследователи провели масштабный эксперимент с целью определить, действительно ли большая женская грудь играет для мужчин такое огромное значение.

В эксперименте специалистов приняли участие представители сильного пола самых разных возрастных категорий. Каждый из участников давал оценку снимкам, на которых запечатлены самые разные женщины, после чего составлял идеальные пропорции женской фигуры с помощью специальной программы.

Как выяснилось в результате исследования, данный миф имеет крайне мало общего с правдой: оказывается, представители сильного пола в абсолютном большинстве случаев отдают предпочтение спортивному телосложению и естественным пропорциям фигуры. Иными словами, мужчины считают идеальными стройных женщин, во внешности которых все гармонично и пропорционально. Кроме того, научным работникам удалось установить, что большая грудь привлекает мужской пол достаточно редко - чаще всего мужчины отдают предпочтение партнершам с грудью среднего размера. Главное, по словам мужчин - красивая форма бюста, даже если он окажется совсем миниатюрным.

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Теги: женская грудь, размер груди, большая грудь, большая женская грудь, размер женской груди, маленькая грудь 17/05/2017 Menslife.com

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