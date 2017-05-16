Составлен рейтинг автомобилей, которые приносят убытки страховым компаниям

Проанализировав статистику страховых компаний, эксперты пришли к выводу, что, как и прежде, невыгодные в плане страхования — люксовые автомобили.



В 2015 году фонды страховиков поубавились после выплат положенных сумм владельцам Maybach. Спустя год, первое место в рейтинге убыточности для страховиков занял автомобиль Мaserati. Сумма ущерба составила 40 566 $.



На втором месте в 2016 году оказался спортивный Lamborghini – владельцы получили порядка 8 000 $. Третье место занимает Rolls-Royce – участникам ДТП компенсировали 7 155 $. Четвертое место досталось Bentley – 6 200 $, а пятое – Porsche – 3 300 $.



Вторая пятерка включает в себя Jaguar – 3 000 $, Great Wall – 2 800 $, Mercedes – 2 340 $, JEEP – 2 320 $, Infiniti – 2 044 $.



Представители страховых компаний утверждают, что несмотря на такую статистику, случаев обращений в уполномоченные органы немного.

