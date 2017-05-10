Проведена жеребьевка между победителями первого полуфинала Евровидения

Талантливые представители десяти разных государств, одержавшие победу в первом полуфинале конкурса, приняли участие в жеребьевке, с помощью которой было определено, кто, в какой части финала выступает.
Процедура прошла на пресс-конференции, организованной в честь десятки победителей, которая состоялась после скорого оглашения итогов голосования.
В результате жеребьевки, в 1 части финала, который назначен на 13 мая, будут выступать артисты из Армении, Польши, Молдовы, Португалии, а также из Азербайджана. Во 2 финальной части порадуют нас музыкальным талантом звезды из Бельгии, Кипра, Австралии, Швеции и Греции.
Список полуфиналистов, которые уже активно готовятся к следующему этапу конкурса, выглядит так:
1 часть:
Армения, Арцвик – Fly With Me.
Польша, Кашя Мошь – Flashlight.
Молдова, Sunstroke Project – Hey Мamma.
Португалия, Сальвадор Собрал – Аmar Pelos Dois.
Азербайджан, Дихай – Skеletons.
2 часть:
Бельгия, Бланш – City Lights.
Кипр, Ховиг – Gravity.
Австралия, Исайя – Don’t Come Easy.
Швеция, Робин Бенгтссон – I Can’t Go On.
Греция, Деми – This is Love.
Еще одна десятка полуфиналистов сформируется после проведения 2 полуфинала, который состоится 11 мая.
Напомним, финальный этап Евровидения-2017 пройдет в Киеве 13 мая. Помимо десятки полуфиналистов, в ключевом этапе мероприятия автоматически участвуют страны-создатели популярного ежегодного мероприятия: Италия, Испания, Германия, Франция, а также Англия. Также в финал по умолчанию проходит страна-победитель предыдущего музыкального соревнования. В этом году Украину представляет рок-группа O.Torvald с композицией Time.
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