Эксперты выяснили, что к 2050 году секс будет необязательным для продолжения рода

Представители науки из США считают, что через три десятка лет необязательно будет заниматься сексом, чтобы зачать ребенка. Прогрессивные технические разработки дадут возможность независимо от возраста завести детей.



Эксперты считают, что люди репродуктивного возраста начнут делать стерилизацию, но перед этим они станут замораживать здоровые сперматозоиды и зрелые яйцеклетки. Когда появится желание продолжить свой род, они смогут воспользоваться технологией экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Таким способом можно предотвратить нежелательную беременность, аборты и завести ребенка, если есть риск вторичного бесплодия или в связи с ухудшением здоровья яйцеклетки и сперматозоиды стали некачественными.



Кроме того, такая тенденция положительно отразится на планировании семьи. Молодые люди будут иметь детей, когда будут к этому готовы. Интимные контакты и размножение будут отдельными понятиями.

