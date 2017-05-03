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Корица помогает сохранить молодость и продлить жизнь

Группа американских ученых из университета штата Северная Огайя выявили уникальные  свойства обычной  специи - корицы. Известный биохимик Эми Стокерт сделал заявление о том, что регулярное употребление корицы омолаживает организм человека, а также оказывает положительный эффект в борьбе с лишним весом.
Корица помогает сохранить молодость и продлить жизнь
Группа американских ученых из университета штата Северная Огайя выявили уникальные  свойства обычной  специи - корицы. Результаты исследований были изложены на очередном съезде биохимиков в Соединённых Штатах Америки. Известный в американских ученых кругах биохимик Эми Стокерт сделал заявление о том, что регулярное употребление корицы омолаживает организм человека, а также оказывает положительный эффект в борьбе с лишним весом.

"Систематическое употребление корицы способствует образованию специфического метаболического центра, который становится причиной полезных изменений, осуществляемых на клеточном уровне",-говорит ведущий автор исследования. По словам Эми Стокерта, корица вступая в реакцию с различными биологическими ферментами, образует полезные для организма вещества.

Этот коричневый порошок, с приятным, немного терпким ароматом, изготовлен из высушенной Кореи вечнозеленого тропического дерево семейства лавровых. Последние исследования ряда других ученых - медиков доказали эффективность корицы при лечении многих болезней. Корица богата минеральными веществами, такими как калий, железо, кальций, магний, цинк и фосфор. Также содержит витамины группы В, витамин C, А,РР.

Она богата эфирными маслами и клетчаткой. В медицине эту специю используют в качестве антисептического , антимикробного и антипаразитарного средства.

Также корица очень эффективна при лечении сахарного диабета. В ее состав входит полифенол, который помогает организму усваивать инсулин. Всего пол чайной ложечки корицы, говорят медики, заметно снижает уровень холестерина и сахара в крови. Исследования показали, что при помощи корицы можно бороться с онкологическими заболеваниями .

Корица помогает при простудных заболеваниях. А теплые напитки с этим прянным, ароматным порошком уменьшаю головную боль, облегчают дыхание и снимают отеке слизистой носа. Также корица получило широкое применение в парфюмерии. На ее основе, благодаря стойкому аромату, создают туалетные воды, мыло, всевозможные гели. 

Для получения полезного результата, заявляют ученые, ее необходимо употреблять регулярно по одному грамму в сутки. А диетологи рекомендуют использовать для приготовления всевозможных блюд.

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Теги: корица, специи, полезные специи, свойства корицы 03/05/2017

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