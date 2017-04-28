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Бессолевая диета может навредить здоровью

﻿﻿В первую очередь нехватка соли может вызывать повышение артериального давления. А это приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой
Бессолевая диета может навредить здоровью
Группа американских ученых в результате длительных исследований установила, что люди, которые не употребляют соль, намного чаще сталкиваются с проблемами со здоровьем, чем те, у кого в рационе соль присутствует в пределах суточной нормы.

В первую очередь нехватка соли может вызывать повышение артериального давления. А это приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Подобные выводы специалисты сделали в результате эксперимента, в котором приняли участие около 3000 людей в возрасте от 30 до 65 лет. На протяжении длительного периода исследователи внимательно следили за их повседневной жизнью и питанием. Вначале исследования у всех респондентов давление и другие показатели были в норме. А по окончанию добровольцы, которые сократили употребление соли, стали страдать от высокого артериального давления. Также ухудшилось их общее состояние здоровья и появились проблемы с сердечно сосудистой системой.

Учеными на практике доказано, что для нормальной жизнедеятельности большое значение имеет постоянное содержание поваренной соли в тканях и в крови человеческого организма. Нехватка соли приводит к нервным расстройством и проблемам с сердцем и сосудами. Без натрия невозможна передача нервных импульсов и сокращение мышц. Его дефицит вызывает у человека сонливость и мышечную слабость. А иногда даже нарушение координации движений. Соль способствует выработке желудочного сока и усиливает пищеварение. Недостаток соли организм, как правило, начинает компенсировать из запасов, которые есть в костно-мышечных тканях. А это в свою очередь может привести к их разрушению (остеопорозу).

По мнению ученых, без соли человеческий организм может продержаться не более 10-12 дней. Однако необходимо помнить также о том, что чрезмерное употребление соли может навредить вашему организму. В среднем необходимое количество соли для нормальной жизнедеятельности – это 4-6 грамм в сутки. Однако нужно учитывать, что соль содержится в овощах и всевозможных продуктах. Соль содержат такие каши, как рис, овсянка, пшено и перловка. Содержится соль в капусте, сельдерее, свекле, моркови, фасоли и горохе. Также соль содержится в мясе. Об этом нужно помнить и лишний раз не тянуться рукой к солонке.

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Теги: диета, бессолевая диета, правила питания, рацион, рацион питания, натрий, хлорид натрия, сердечно-сосудистая система 28/04/2017 Menslife.com

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