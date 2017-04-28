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Ученые выяснили, как долго длится сексуальное удовлетворение и на что оно влияет

Ученые выяснили, как долго длится сексуальное удовлетворение и на что оно влияет
Представители науки из Америки узнали, как долго длится сексуальное удовлетворение. Это немаловажный нюанс, так как такое состояние психики положительно воздействует на эмоции и здоровье человека.

Для проведения эксперимента организаторы пригласили более двухсот пар, которые должны были в течение 14 дней записывать даты сексуальных контактов, ощущение и эмоциональное состояние.

Обработав полученные сведения, специалисты пришли к выводу, что пары, которые занимались сексом 1 раз в 3 дня, достигали высокого уровня сексуальной удовлетворенности. Приятные ощущения не покидали мужчин и женщин 2 дня. 

Также было отмечено, что сексуально удовлетворенные пары реже конфликтуют, а их отношения крепче и стабильней. 

Кроме того, такая частота интимных контактов способствует зачатию ребенка, так как сперматозоиды становятся концентрированными и у них появляется больше шансов внедриться в яйцеклетку. 

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Теги: секс, заниматься сексом, сексуальное удовлетворение, удовлетворение 28/04/2017 Menslife.com

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