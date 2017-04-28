Ученые выяснили, как долго длится сексуальное удовлетворение и на что оно влияет

Представители науки из Америки узнали, как долго длится сексуальное удовлетворение. Это немаловажный нюанс, так как такое состояние психики положительно воздействует на эмоции и здоровье человека.



Для проведения эксперимента организаторы пригласили более двухсот пар, которые должны были в течение 14 дней записывать даты сексуальных контактов, ощущение и эмоциональное состояние.



Обработав полученные сведения, специалисты пришли к выводу, что пары, которые занимались сексом 1 раз в 3 дня, достигали высокого уровня сексуальной удовлетворенности. Приятные ощущения не покидали мужчин и женщин 2 дня.



Также было отмечено, что сексуально удовлетворенные пары реже конфликтуют, а их отношения крепче и стабильней.



Кроме того, такая частота интимных контактов способствует зачатию ребенка, так как сперматозоиды становятся концентрированными и у них появляется больше шансов внедриться в яйцеклетку.

