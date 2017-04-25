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Авокадо поможет сбросить вес и наладить работу сердца

Этот экзотический плод оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, успешно помогает бороться с сахарным диабетом, а также нормализует вес человека
Авокадо поможет сбросить вес и наладить работу сердца
Группа ученых Флоридского Атлантического университета США рассказали об огромной пользе авокадо для человеческого организма.

Авокадо (или alligator pear - «аллигаторова груша») – это плод вечнозеленого дерева семейства Лавровых, мякоть которого богата витаминами и важными минеральными веществами. Команда американских специалистов в результате ряда интересных исследований пришла к выводу, что этот экзотический плод оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, успешно помогает бороться с сахарным диабетом, а также нормализует вес человека.

Ученые утверждают, что при регулярном употреблении этого полезного плода очищается кровь, снижается уровень плохого холестерина и уровень сахара в крови, а также нормализуется работа эндокринной системы человека. 

Изучив около 130 научных работ о влиянии авокадо на метаболизм, оказалось, что этот продукт ускоряет обмен веществ в организме человека. И это приводит к уменьшению массы тела. 

Помимо вышеуказанных полезных свойств, авокадо имеет в своем составе ненасыщенные жиры омега-9, которые важны для сохранения памяти и нормального функционирования клеток головного мозга. Что касается витаминов и минералов, то этот плод по их количеству и разнообразию превосходит многие другие продукты. В авокадо содержатся: витамины Е, группы В, А, С, К, РР, фолиевая кислота, а также необходимые организму минералы: кальций, фосфор, калий, железо, натрий, сера, медь, хлор, йод, магний, бор, кобальт, марганец и другие.

Авокадо – эффективный антиоксидант, который защищает клетки от старения, участвует в процессах кровообращения, благотворно влияет на деятельность желудочно-кишечного тракта.

Чтобы справиться с рядом заболеваний, а также избежать инсульт и ишемическую болезнь сердца, диетологи рекомендуют ввести в свой рацион этот чрезвычайно полезный плод.

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Теги: авокадо, польза авокадо, антиоксидант, холестерин, правильное питание, здоровье, полезные продукты 25/04/2017 Menslife.com

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