Авокадо поможет сбросить вес и наладить работу сердца

Группа ученых Флоридского Атлантического университета США рассказали об огромной пользе авокадо для человеческого организма.



Авокадо (или alligator pear - «аллигаторова груша») – это плод вечнозеленого дерева семейства Лавровых, мякоть которого богата витаминами и важными минеральными веществами. Команда американских специалистов в результате ряда интересных исследований пришла к выводу, что этот экзотический плод оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, успешно помогает бороться с сахарным диабетом, а также нормализует вес человека.



Ученые утверждают, что при регулярном употреблении этого полезного плода очищается кровь, снижается уровень плохого холестерина и уровень сахара в крови, а также нормализуется работа эндокринной системы человека.



Изучив около 130 научных работ о влиянии авокадо на метаболизм, оказалось, что этот продукт ускоряет обмен веществ в организме человека. И это приводит к уменьшению массы тела.



Помимо вышеуказанных полезных свойств, авокадо имеет в своем составе ненасыщенные жиры омега-9, которые важны для сохранения памяти и нормального функционирования клеток головного мозга. Что касается витаминов и минералов, то этот плод по их количеству и разнообразию превосходит многие другие продукты. В авокадо содержатся: витамины Е, группы В, А, С, К, РР, фолиевая кислота, а также необходимые организму минералы: кальций, фосфор, калий, железо, натрий, сера, медь, хлор, йод, магний, бор, кобальт, марганец и другие.



Авокадо – эффективный антиоксидант, который защищает клетки от старения, участвует в процессах кровообращения, благотворно влияет на деятельность желудочно-кишечного тракта.



Чтобы справиться с рядом заболеваний, а также избежать инсульт и ишемическую болезнь сердца, диетологи рекомендуют ввести в свой рацион этот чрезвычайно полезный плод.

