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Отдых на природе помогает улучшить состояние здоровья

Люди, которые предпочитают проводить выходные дни за городом, чувствуют себя значительно лучше, чем те, кто свободное время проводят в городской местности
Отдых на природе помогает улучшить состояние здоровья
Поездка на природу, а также в сельскую местность оказывает благоприятное влияние на общее состояние всего организма человека.

Специалисты американского университета из штата Орегона пришли к выводу, что те люди, которые предпочитают проводить выходные дни за городом (на даче или в деревне), чувствуют себя значительно лучше, чем те, кто свободное время проводят в городской местности. Они чувствует себя значительно лучше как физически, так и морально. 

Эти выводы были сделаны аналитиками в результате масштабного опроса. К опросу было привлечено около четырех с половиной тысяч жителей региона Пьюджет-Саунд, который расположен в Вашингтоне. Для того чтобы дать полную и достоверную оценку физическому и эмоциональному состоянию респондентов, аналитики разработали 13 всевозможных факторов. Каждый фактор должен воздействовать на состояние человека тем или иным образом. К примеру: психологическая нагрузка на свежем воздухе, настроение человека на природе, физическое состояние после пешей прогулки, слуховое восприятие пения птиц, шелеста листвы и так далее. 

Больше половины участников эксперимента рассказали о том, что загородная прогулка оказала огромное влияние на них. Они стали значительно лучше чувствовать себя: улучшилось физическое состояние, появилась бодрость и запас энергии на всю рабочую неделю, утихли душевные переживания и волнение, разгрузилось сознание. Как заявило большинство добровольцев, многие отдохнули не только физически, но и морально. 

Как как заявляют психологи, регулярное пребывание и отдых на природе может полностью избавить человека от депрессии, стрессов и переживаний. Но стоит помнить, что обязательным фактором является присутствие умеренной физической активности во время пребывания свежем воздухе.

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Теги: прогулка, свежий воздух, природа, дача, отдых на природе 24/04/2017 Menslife.com

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