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Ученые узнали секрет долголетия

Они выяснили, что существует связь между длительностью жизни и отношениями в паре. Дожить до глубокой старости могут те, у кого в семейных отношениях царит гармония и понимание
Ученые узнали секрет долголетия
Представители науки из Дании раскрыли секрет человеческого долголетия. Они выяснили, что существует связь между длительностью жизни и отношениями в паре. Стоит заметить, что ранее ученые считали, что продлить жизнь поможет правильное питание и в целом здоровый образ жизни. Но оказалось, что не все секреты долголетия были открыты. 

Организаторы исследования утверждают, что дожить до глубокой старости могут те, у кого в семейных отношениях царит гармония и понимание. 

Для получения таких сведений был проведен масштабный эксперимент, в ходе которого добровольцы проходили опрос, позволяющий выяснить качество отношений и периодичность возникновения конфликтов. Параллельно, в течение многих лет, эксперты отслеживали состояние здоровья участников.

Оказалось, что у пар, которые часто ссорятся, в 2-3 раза повышается риск умереть преждевременной смертью из-за болезней сердца, сосудов и онкологии.

Поэтому ученые рекомендуют супругам вести не только здоровый, правильный образ жизни, но и сохранять гармоничные отношения в течение всей совместной жизни.

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Для этого они досконально изучили образ жизни японцев, проживающих на острове Окинава.

Теги: долголетие, продолжительность жизни, отношения, гармония, гармоничные отношения, пара, семья 20/04/2017 Menslife.com

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