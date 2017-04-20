Ученые узнали секрет долголетия

Представители науки из Дании раскрыли секрет человеческого долголетия. Они выяснили, что существует связь между длительностью жизни и отношениями в паре. Стоит заметить, что ранее ученые считали, что продлить жизнь поможет правильное питание и в целом здоровый образ жизни. Но оказалось, что не все секреты долголетия были открыты.



Организаторы исследования утверждают, что дожить до глубокой старости могут те, у кого в семейных отношениях царит гармония и понимание.



Для получения таких сведений был проведен масштабный эксперимент, в ходе которого добровольцы проходили опрос, позволяющий выяснить качество отношений и периодичность возникновения конфликтов. Параллельно, в течение многих лет, эксперты отслеживали состояние здоровья участников.



Оказалось, что у пар, которые часто ссорятся, в 2-3 раза повышается риск умереть преждевременной смертью из-за болезней сердца, сосудов и онкологии.



Поэтому ученые рекомендуют супругам вести не только здоровый, правильный образ жизни, но и сохранять гармоничные отношения в течение всей совместной жизни.

