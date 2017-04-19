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Apple собираются выпустить собственный автомобиль

Apple собираются выпустить собственный автомобиль
Если верить последним слухам, всколыхнувшим мир технологий, знаменитый бренд Apple создаст автомобиль совместно с одной из автокорпораций. Инженерам американской марки предстоит взять на себя обязанности по разработке программного обеспечения и технологий беспилотного вождения для машины.

Такое решение Apple приняли после того, как власти Калифорнии дали им разрешение на тестирование беспилотных автомобилей. К слову, в СМИ промелькнуло уже немало слухов о том, что американская марка запустила проект Titan, и в его рамках будет создан эксклюзивный автомобиль.

По словам одного из аналитиков Apple, для воплощения своей идеи в реальность бренду все же придется пригласить к сотрудничеству автомобильные компании, потому что технологические процессы чрезвычайно сложные и требуют участия определенных специалистов. Точно такая же ситуация сложилась когда-то с Apple TV: технологию Apple попросту интегрировали в стороннее устройство. Культовые смартфоны iPhone производятся по очень схожему принципу - их созданием практически полностью занимается компания Foxconn.

Несмотря на немалый энтузиазм, на автомобильном рынке Apple придется нелегко - их соперниками станут очень сильные конкуренты. Так, Google и Tesla уже явили миру собственные беспилотные автомобили, тогда как технологическому гиганту Apple придется на протяжении нескольких лет работать только над созданием дизайна. Ускорить этот процесс, увы, никак нельзя.

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Теги: apple, google, tesla, беспилотный автомобиль, автомобиль, авто 19/04/2017 Menslife.com

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