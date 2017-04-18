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Изобретен кофе, который не оставляет следов

Этот новый вид кофе полностью сохраняет все качества и свойства традиционного кофе. В нём также достаточное содержание кофеина, который и оказывает бодрящий эффект
Изобретен кофе, который не оставляет следов
Ученые из Словакии изобрели кофе, который не наносит вред зубной эмали и не оставляет пятен на одежде.

В современном мире большинство людей не могут отказать себе в желании утром выпить чашечку бодрящего кофе. Однако этот ароматный напиток может создавать некоторые проблемы. Кофе не только придает зубам темный оттенок, но и может оставлять пятна на одежде. 

Ученые из Словакии Адам и Дэвид Надь решили использовать все свои знания в этой области и нашли выход из положения. Они изобрели бесцветный кофе, который по своему составу и свойствам не отличается от обычного.

Однако этот напиток имеет больше преимуществ – он не оставляет на зубах темного налета, а также, попав на одежду или скатерть, не оставит неприятных пятен. Этот новый вид кофе полностью сохраняет все качества и свойства традиционного кофе. В нём также достаточное содержание кофеина, который оказывает бодрящий эффект. 

Свое изобретение, на которое ушло больше трех месяцев, ученые назвали CLR CFF (Clear Coffee). Этот кофе можно приобрести только в Великобритании и Словакии.

Ранее ученые в своих работах неоднократно упоминали о пользе и вреде натурального кофе. Они рекомендуют не злоупотреблять этим напитком. Достаточно выпить утром одну чашечку кофе, чтобы получить заряд бодрости и энергии на весь рабочий день.

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Теги: кофе, бесцветный кофе, польза кофе, вред кофе, напиток 18/04/2017 Menslife.com

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