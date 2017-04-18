Изобретен кофе, который не оставляет следов

Ученые из Словакии изобрели кофе, который не наносит вред зубной эмали и не оставляет пятен на одежде.
В современном мире большинство людей не могут отказать себе в желании утром выпить чашечку бодрящего кофе. Однако этот ароматный напиток может создавать некоторые проблемы. Кофе не только придает зубам темный оттенок, но и может оставлять пятна на одежде.
Ученые из Словакии Адам и Дэвид Надь решили использовать все свои знания в этой области и нашли выход из положения. Они изобрели бесцветный кофе, который по своему составу и свойствам не отличается от обычного.
Однако этот напиток имеет больше преимуществ – он не оставляет на зубах темного налета, а также, попав на одежду или скатерть, не оставит неприятных пятен. Этот новый вид кофе полностью сохраняет все качества и свойства традиционного кофе. В нём также достаточное содержание кофеина, который оказывает бодрящий эффект.
Свое изобретение, на которое ушло больше трех месяцев, ученые назвали CLR CFF (Clear Coffee). Этот кофе можно приобрести только в Великобритании и Словакии.
Ранее ученые в своих работах неоднократно упоминали о пользе и вреде натурального кофе. Они рекомендуют не злоупотреблять этим напитком. Достаточно выпить утром одну чашечку кофе, чтобы получить заряд бодрости и энергии на весь рабочий день.
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Кофе: польза и вред в одной чашке
Натуральный кофе сегодня является одним из самых популярных напитков в мире. Однако до сих пор не утихают споры о том, вреден он или полезен
Все о кофе в вопросах и ответах
Все любят кофе. Ну, если не все, то почти все. Считается, что кофе сегодня - самый популярный после воды напиток на планете. Цивилизованный мир сегодня немыслим без культуры потребления кофе
ТВОЕ МНЕНИЕ