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В США назвали лучший автомобиль 2017

С большим отрывом стал победителем в 6 номинациях комфортный и практичный кроссовер, изготовленный в Британии, Jaguar F-Pace
В США назвали лучший автомобиль 2017
В сердце Нью-Йорка прошел всемирно известный конкурс, целью которого было определить лучший кар текущего года.

С большим отрывом стал победителем в 6 номинациях комфортный и практичный кроссовер, изготовленный в Британии, Jaguar F-Pace. Его признали топовым среди двадцатки основных конкурентов из разных стран. Итоги проведенного независимого голосования были подведены 12 апреля организаторами мероприятия в США.

В финальном этапе конкурса Ягуар конкурировал с кроссоверами Volkswagen Tiguan и Audi Q5, которые заняли 2 и 3 место. 

Самым красивым признан кабриолет Mercedes-Benz S-Class, а самым эффективным родстер Boxster Cayman компании Porsche, который обошел в финале McLaren 570s и эффектный родстер Audi R8 Spyder.

Призовое место в такой номинации, как «лучший экологический автомобиль», неожиданно для многих досталось японскому представителю автопрома —Toyota Prius Prime. Приус опередил Теслу и Chevrolet Bolt.

Является лидером среди лучших автомобилей для перемещения по городу электрокар – немецкий BMW i3. Второе и третье место досталось Citroen C3, а также Suzuki Ignis.

Номинация «Самый роскошный автомобиль» порадовала поклонников немецкого автопрома. Первое место с отрывом занял комфортабельный Mercedes-Benz E-Class. Он опередил своего «земляка» — BMW 5 серии и Volvo S90/V90.

Первый конкурс «Всемирный автомобиль года» был с блеском проведен еще в 2004 году. В состав организационного комитета входят опытные журналисты в автомобильной сфере, которые приезжают из разных стран.

Жюри состоит из 75 судей, которые также представляют разные государства. Чтобы автомобиль принял участие в престижном конкурсе, он должен быть в продаже не менее чем на двух континентах. Период продаж – с первого месяца прошлого года по май текущего.

Следует отметить, что в 2016 году пальма первенства досталась родстеру  Mazda MX-5.

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Теги: автомобиль, авто, jaguar, volkswagen, mercedes benz, porsche, toyota prius prime 14/04/2017 Menslife.com

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