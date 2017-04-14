В США назвали лучший автомобиль 2017

В сердце Нью-Йорка прошел всемирно известный конкурс, целью которого было определить лучший кар текущего года.



С большим отрывом стал победителем в 6 номинациях комфортный и практичный кроссовер, изготовленный в Британии, Jaguar F-Pace. Его признали топовым среди двадцатки основных конкурентов из разных стран. Итоги проведенного независимого голосования были подведены 12 апреля организаторами мероприятия в США.



В финальном этапе конкурса Ягуар конкурировал с кроссоверами Volkswagen Tiguan и Audi Q5, которые заняли 2 и 3 место.



Самым красивым признан кабриолет Mercedes-Benz S-Class, а самым эффективным родстер Boxster Cayman компании Porsche, который обошел в финале McLaren 570s и эффектный родстер Audi R8 Spyder.



Призовое место в такой номинации, как «лучший экологический автомобиль», неожиданно для многих досталось японскому представителю автопрома —Toyota Prius Prime. Приус опередил Теслу и Chevrolet Bolt.



Является лидером среди лучших автомобилей для перемещения по городу электрокар – немецкий BMW i3. Второе и третье место досталось Citroen C3, а также Suzuki Ignis.



Номинация «Самый роскошный автомобиль» порадовала поклонников немецкого автопрома. Первое место с отрывом занял комфортабельный Mercedes-Benz E-Class. Он опередил своего «земляка» — BMW 5 серии и Volvo S90/V90.



Первый конкурс «Всемирный автомобиль года» был с блеском проведен еще в 2004 году. В состав организационного комитета входят опытные журналисты в автомобильной сфере, которые приезжают из разных стран.



Жюри состоит из 75 судей, которые также представляют разные государства. Чтобы автомобиль принял участие в престижном конкурсе, он должен быть в продаже не менее чем на двух континентах. Период продаж – с первого месяца прошлого года по май текущего.



Следует отметить, что в 2016 году пальма первенства досталась родстеру Mazda MX-5.

