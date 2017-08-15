Карьера и бизнес

Повар – он, а не она: правда ли что лучшие заведения Москвы охотнее принимают на работу именно мужчин

Перспективность повара зависит, в первую очередь, от уровня его мастерства. Немаловажно также и то, где работает кулинар, насколько заведение популярное и престижное. Сфера общественного питания в столице развита очень хорошо, если добавить к этому талант и опытность работника – можно с уверенностью говорить о большой перспективности данной профессии
Повар – он, а не она: правда ли что лучшие заведения Москвы охотнее принимают на работу именно мужчин
Перспективность повара зависит, в первую очередь, от уровня его мастерства. Немаловажно также и то, где работает кулинар, насколько заведение популярное и престижное. Сфера общественного питания в столице развита очень хорошо, если добавить к этому талант и опытность работника – можно с уверенностью говорить о большой перспективности данной профессии.

Как и в любом другом деле, здесь важно любить свою работу и мастерски ее выполнять. Можно сказать, исторически так сложилось, что среди представителей сильного пола куда больше профессиональных поваров – женщины в списках именитых шефов, о которых знают по всему миру, встречаются крайне редко. Попытаемся разобраться почему так и узнать прослеживается ли такая тенденция в столичных заведениях. Расскажем, как мужчинам-кулинарам выдерживать конкуренцию и чем заинтересовать лучших рестораторов.

Главные особенности профессии

Обучение в кулинарном техникуме не предел стараний, необходимых для того, чтобы стать высококлассным поваром. Данная профессия принадлежит к числу тех, которые нужно осваивать постоянно. Хороший повар совершенствует свое мастерство всю жизнь. В России, в отличие от большинства европейских стран (Италия, Дания, Германия), где труд представителей данной профессии оценивается по достоинству, работникам кухни не всегда приходится сладко. В большей мере, это касается тех, кто готовит для посетителей столовых и малопосещаемых кафетериев. Если за рубежом настоящий мастер кулинарного дела может заработать целое состояние, независимо от места работы, то трудящиеся на благо нашей страны вынуждены выдерживать жесткую конкуренцию, чтобы попасть в престижное заведение и получать достойную оплату своего труда.


Тем не менее, работы для целеустремленных и хорошо знающих свое дело поваров в Москве хватает. Средний показатель заработной платы столичных кулинаров равняется 80 000 руб. В детских садах, школах, больницах а также в промышленных или административных заведениях ситуация менее радужная – средняя зарплата повара находится в пределах 30 000 руб. Весьма утешительным фактом является то, что из 12 726 открытых вакансий в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, 7 366 предложений обращены непосредственно к поварам (57%).

Что нужно знать мужчине-повару прежде чем претендовать на должность в престижном месте

Анализируя данные сайта по поиску работы в Москве, где можно отследить процент свободных рабочих мест в сфере общественного питания, получаем следующее – вакансии повара в Москве составляют всего 2% (7 413 из 354 239) от общего числа открытых предложений во всех отраслях. Говорить о востребованности данной профессии в столице, на фоне других специальностей, не приходится, поэтому опять возвращаемся к тому, что конкуренция на кулинарном рынке очень жесткая. Тем не менее, если вы чувствуете, что это ваше призвание, готовы бороться за место под солнцем – шансы добиться успеха не так уж малы. И то, что вы мужчина – уже преимущество.

В одной легкой, приправленной юмором статье можно ознакомиться с секретами мужского искусства готовить. Вкратце, автор говорит о том, что именно рациональность мышления сильного пола, в противовес женской иррациональности, преобладанию эмоций над логикой, и позволяет добиваться больших успехов на этом поприще. Он объясняет почему рестораторы чаще всего доверяют свою кухню мужчинам. Возможно, знакомство с упомянутой статьей поможет вам обрести уверенность в своих силах и подтолкнет к решительным действиям. Удобный интерфейс портала Trud.com позволит легко и быстро найти нужную вакансию и попасть на собеседование. 

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15/08/2017 MEN’s LIFE

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