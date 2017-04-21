Советы молодого миллионера Сэма Альтмана, которые помогут на пути к успеху

Сэм Альтман – глава крупнейшего американского инкубатора стартапов Y Combinator. В этом году успешному предпринимателю Сэму Альтману в апреле исполняется 32 года. За время активной трудовой деятельности он сумел достигнуть немалых успехов и заработал солидную сумму.



Однажды его товарищ попросил дать полезные рекомендации, которые станут подспорьем на пути к богатству и известности, что Альтман и сделал. Итак, вот советы, которые дает молодой миллионер Сэм Альтман, способные помочь человеку на пути к богатству и известности.



1. Семья и близкие друзья должны быть на первом плане. Не стоит их отодвигать на второй план, ни под каким предлогом. Цени дружбу, особенно ту, что родом из детства. Общайся с близкими людьми даже до утра, если это нужно или интересно.



2. Фокусируйся на одном деле, не распыляясь на одновременное осуществление разных идей. Верь в себя, даже если все вокруг в тебе сомневаются. Общайся с людьми по интересам, заводи полезные знакомства и не прекращай развиваться, даже, когда кажется, что ты на вершине успеха.



3. Стремись стать лучшим и успешным в своем деле. Если нужно, повысь квалификацию. Работа должна приносить радость, тогда и желаемый результат будет достигнут быстрее. Конечно, ответственности и даже риска станет больше, но кто сказал, что взойти на вершину успеха можно одним махом?



4. Неуверен, что за деньги можно купить счастье. Однако с их помощью можно купить свободу и осуществить много желаний. А вот нехватка финансов негативно сказывается не только на физическом здоровье, но и на психологическом. Вот почему важно уметь зарабатывать достаточно денег для гармонии с самим собой и окружающим миром.



5. Даже если твоя деятельность не предусматривает активного общения с людьми, не замыкайся в четырех стенах. Чаще общайся с окружающими, родственниками, читай журналы и книги. Меньше прожигай время в социальных сетях.



6. Поставь себе главную цель и двигайся к ней. Конечно, путь к осуществлению цели может быть длительным и тернистым. Но продвижение должно быть, не сворачивай с пути.



7. Если судьба дает неожиданные шансы и возможности, не упусти их. Даже когда подарки судьбы кажутся неординарными. Помни, что под лежачий камень вода не течет.



8. Старайся больше общаться с успешными и умными людьми. Они не только будут сами по себе для тебя мотиватором, но и смогут поделиться с тобой опытом и знаниями.



9. Меньше отвлекайся на бесполезное времяпровождение: банальные сериалы, перекусы, бесцельный серфинг в интернете.



10. Береги нервы. Многие мероприятия не стоят потраченного на них волнения. Сохраняй спокойствие, когда рискуешь. Если это войдет в привычку, ты станешь решительней, смелее на пути к поставленной цели.



11. Не стесняйся обращаться за помощью. Многие успешные люди на пути к славе также нуждались в поддержке и получали ее после просьб.



12. Чувствуешь стремление что-нибудь сделать? Делай! Иначе потом, когда будет поздно, будешь жалеть.



13. И без лишних объяснений понятно, что правильное питание и физическая активность залог крепкого здоровья и сил для достижения желаемого.



14. Молодость – главное сокровище. Проживи ее не зря, ведь она бесследно уйдет и никакие деньги и технологии ее не вернут.



15. Уважай и цени родителей. Не стесняйся говорить им, что любишь их, чаще приезжай в гости, помогай.



16. Находи для себя занимательные хобби, создавай что-то интересное. Новые увлечения не только развивают, но и дают возможность провести время с пользой.



17. Разрушить – легко, а вот создать заново довольно сложно.



18. Научись прощать и не держи на людей зла. Из маленького зернышка оно превращается в колючий сорняк, который не оставляет места положительным эмоциям и доброте.



19. Статус – мнимое понятие. Не гонись за ним, ведь однажды его может не стать. И что тогда останется у тебя? Пустота и разочарование.



20. Многие вещи безвредны в умеренных количествах, но в избытке они могут навредить.



21. Страх присутствует в жизни каждого. Я заметил интересную тенденцию – страх часто охватывают эрудированных и амбициозных личностей. Может быть, поэтому они так старательно трудятся, так как боятся утратить достижения.



22. Не увлекайся жалобами на жизнь. Конечно, воспитанные люди станут сочувственно слушать и кивать, но в душе они будут чувствовать раздражение и негодование.



23. Избавься от чувства зависти. Если кто-то более успешный, чем ты, трансформируй зависть в мотивацию достигнуть таких же, и даже больших высот. Оказавшись на вершине успеха, тебе так же будут завидовать, но такие эмоции окружающих следует игнорировать.



24. Проводи время с пользой и планируй день. Четкий план и график позволяют не только оптимизировать продуктивность, но и увидеть, сколько по факту времени было потрачено на работу.



25. Остановись и подумай хоть несколько секунд, перед тем как что-то сделать. Возможно, в тебе пылают эмоции, а не здравый рассудок.



26. Дни тянутся долго, а десяток лет пролетит незаметно. Время – это бесценный ресурс, который нужно ценить и использовать правильно.

