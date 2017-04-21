Карьера и бизнес

Советы молодого миллионера Сэма Альтмана, которые помогут на пути к успеху

Сэм Альтман – глава крупнейшего американского инкубатора стартапов Y Combinator. За время активной трудовой деятельности он сумел достигнуть немалых успехов и заработал солидную сумму
Советы молодого миллионера Сэма Альтмана, которые помогут на пути к успеху
Сэм Альтман – глава крупнейшего американского инкубатора стартапов Y Combinator. В этом году успешному предпринимателю Сэму Альтману в апреле исполняется 32 года. За время активной трудовой деятельности он сумел достигнуть немалых успехов и заработал солидную сумму. 

Однажды его товарищ попросил дать полезные рекомендации, которые станут подспорьем на пути к богатству и известности, что Альтман и сделал. Итак, вот советы, которые дает молодой миллионер Сэм Альтман, способные помочь человеку на пути к богатству и известности.

1. Семья и близкие друзья должны быть на первом плане. Не стоит их отодвигать на второй план, ни под каким предлогом. Цени дружбу, особенно ту, что родом из детства. Общайся с близкими людьми даже до утра, если это нужно или интересно. 

2. Фокусируйся на одном деле, не распыляясь на одновременное осуществление разных идей. Верь в себя, даже если все вокруг в тебе сомневаются. Общайся с людьми по интересам, заводи полезные знакомства и не прекращай развиваться, даже, когда кажется, что ты на вершине успеха.

3. Стремись стать лучшим и успешным в своем деле. Если нужно, повысь квалификацию. Работа должна приносить радость, тогда и желаемый результат будет достигнут быстрее. Конечно, ответственности и даже риска станет больше, но кто сказал, что взойти на вершину успеха можно одним махом?

4. Неуверен, что за деньги можно купить счастье. Однако с их помощью можно купить свободу и осуществить много желаний. А вот нехватка финансов негативно сказывается не только на физическом здоровье, но и на психологическом. Вот почему важно уметь зарабатывать достаточно денег для гармонии с самим собой и окружающим миром.

5. Даже если твоя деятельность не предусматривает активного общения с людьми, не замыкайся в четырех стенах. Чаще общайся с окружающими, родственниками, читай журналы и книги. Меньше прожигай время в социальных сетях. 

6. Поставь себе главную цель и двигайся к ней. Конечно, путь к осуществлению цели может быть длительным и тернистым. Но продвижение должно быть, не сворачивай с пути. 

7. Если судьба дает неожиданные шансы и возможности, не упусти их. Даже когда подарки судьбы кажутся неординарными. Помни, что под лежачий камень вода не течет.

8. Старайся больше общаться с успешными и умными людьми. Они не только будут сами по себе для тебя мотиватором, но и смогут поделиться с тобой опытом и знаниями.

9. Меньше отвлекайся на бесполезное времяпровождение: банальные сериалы, перекусы, бесцельный серфинг в интернете.

10. Береги нервы. Многие мероприятия не стоят потраченного на них волнения. Сохраняй спокойствие, когда рискуешь. Если это войдет в привычку, ты станешь решительней, смелее на пути к поставленной цели.

11. Не стесняйся обращаться за помощью. Многие успешные люди на пути к славе также нуждались в поддержке и получали ее после просьб.

12. Чувствуешь стремление что-нибудь сделать? Делай! Иначе потом, когда будет поздно, будешь жалеть.

13. И без лишних объяснений понятно, что правильное питание и физическая активность залог крепкого здоровья и сил для достижения желаемого.

14. Молодость – главное сокровище. Проживи ее не зря, ведь она бесследно уйдет и никакие деньги и технологии ее не вернут.

15. Уважай и цени родителей. Не стесняйся говорить им, что любишь их, чаще приезжай в гости, помогай.

16. Находи для себя занимательные хобби, создавай что-то интересное. Новые увлечения не только развивают, но и дают возможность провести время с пользой.

17. Разрушить – легко, а вот создать заново довольно сложно.

18. Научись прощать и не держи на людей зла. Из маленького зернышка оно превращается в колючий сорняк, который не оставляет места положительным эмоциям и доброте.

19. Статус – мнимое понятие. Не гонись за ним, ведь однажды его может не стать. И что тогда останется у тебя? Пустота и разочарование.

20. Многие вещи безвредны в умеренных количествах, но в избытке они могут навредить.

21. Страх присутствует в жизни каждого. Я заметил интересную тенденцию – страх часто охватывают эрудированных и амбициозных личностей. Может быть, поэтому они так старательно трудятся, так как боятся утратить достижения.

 22. Не увлекайся жалобами на жизнь. Конечно, воспитанные люди станут сочувственно слушать и кивать, но в душе они будут чувствовать раздражение и негодование.

23. Избавься от чувства зависти. Если кто-то более успешный, чем ты, трансформируй зависть в мотивацию достигнуть таких же, и даже больших высот. Оказавшись на вершине успеха, тебе так же будут завидовать, но такие эмоции окружающих следует игнорировать.

24. Проводи время с пользой и планируй день. Четкий план и график позволяют не только оптимизировать продуктивность, но и увидеть, сколько по факту времени было потрачено на работу.

25. Остановись и подумай хоть несколько секунд, перед тем как что-то сделать. Возможно, в тебе пылают эмоции, а не здравый рассудок.

26. Дни тянутся долго, а десяток лет пролетит незаметно. Время – это бесценный ресурс, который нужно ценить и использовать правильно.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

10 советов, как стать успешным человеком
10 советов, как стать успешным человеком

Мы предлагаем 10 полезных советов от специалистов в создании бизнеса, которые помогут тебе составить стратегию продвижения вперед

10 советов успешных людей, которые надо применять в выходные дни
10 советов успешных людей, которые надо применять в выходные дни

﻿Мы составили список советов от десяти самых известных и богатых людей, как надо отдыхать, чтобы стать еще успешней

Ученые выяснили, какой тип людей имеет все шансы добиться успеха
Ученые выяснили, какой тип людей имеет все шансы добиться успеха

Такие люди успешно совмещают в себе качества интроверта и экстраверта, поэтому могут адаптироваться под разные ситуации и обстоятельства

Теги: сэм альтман, бизнес, стартап, успех, миллионер, богатство, известность, саморазвитие, развитие, успешный человек 21/04/2017 Menslife.com

НОВОЕ В ЖУРНАЛЕ

11 способов сделать перелет на самолете комфортным 11 способов сделать перелет на самолете комфортным Вокруг Света
Эксперты рассказали, из-за чего полным людям сложно нарастить мышцы Эксперты рассказали, из-за чего полным людям сложно нарастить мышцы Новости
Авокадо поможет сбросить вес и наладить работу сердца Авокадо поможет сбросить вес и наладить работу сердца Новости
6 причин появления седины, которые не стоит игнорировать 6 причин появления седины, которые не стоит игнорировать Здоровый образ жизни
Возвращение Шеклтона: покорение Антарктиды на Hyundai Santa Fe Возвращение Шеклтона: покорение Антарктиды на Hyundai Santa Fe Мужские игрушки
Мировой общественности был представлен летающий автомобиль (ВИДЕО) Мировой общественности был представлен летающий автомобиль (ВИДЕО) Новости
Отдых на природе помогает улучшить состояние здоровья Отдых на природе помогает улучшить состояние здоровья Новости
11 способов сделать перелет на самолете комфортным Вокруг Света
11 способов сделать перелет на самолете комфортным
Эксперты рассказали, из-за чего полным людям сложно нарастить мышцы Новости
Эксперты рассказали, из-за чего полным людям сложно нарастить мышцы
Авокадо поможет сбросить вес и наладить работу сердца Новости
Авокадо поможет сбросить вес и наладить работу сердца
6 причин появления седины, которые не стоит игнорировать Здоровый образ жизни
6 причин появления седины, которые не стоит игнорировать
Возвращение Шеклтона: покорение Антарктиды на Hyundai Santa Fe Мужские игрушки
Возвращение Шеклтона: покорение Антарктиды на Hyundai Santa Fe
Мировой общественности был представлен летающий автомобиль (ВИДЕО) Новости
Мировой общественности был представлен летающий автомобиль (ВИДЕО)
Отдых на природе помогает улучшить состояние здоровья Новости
Отдых на природе помогает улучшить состояние здоровья

РУБРИКИ

СЕРВИСЫ

ИНФО

© 2005-2017 MEN's LIFE — ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ ДЛЯ МУЖЧИН


Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах. При полном или частичном использовании материалов прямая активная гипперссылка на Мужской журнал MEN's LIFE обязательна. 

MEN's LIFE - интернет-журнал для мужчин, который заслуженно входит в ТОП лучших мужских журналов и порталов. Ежедневно самое важное на самые волнующие мужскую аудиторию темы - здоровый образ жизни, секс и отношения, правила питания и диеты, фитнес и тренировки, мужская мода и мужской стиль, карьера и деньги, мужской досуг и многое другое в нашем мужском журнале. 

Администрация сайта не несет ответсвенности за здоровый образ жизни и за содержание рекламных объявлений.