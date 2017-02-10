Уреаплазмоз у мужчин: как определить и что делать?
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10/02/2017 комментироватьУреаплазмоз – это заболевание, возникновение которого связано с присутствием в организме специфических микроорганизмов Ureaplasma urealyticym (уреаплазма уреалитикум). По своим характеристикам они занимают промежуточное место между вирусами и одноклеточными организмами.
В организм человека микроорганизмы уреаплазмы попадают двумя путями:
- при половом контакте;
- от инфицированной матери во время родов.
После заражения мужчин Ureaplasma проникает сначала в эпителий мочеточника, а потом яички. При этом клинические симптомы уреаплазмоза могут не проявляться.
Инкубационный период при заражении половым путем зависит от состояния организма инфицированного и может составлять до 3-4 недель. Однако заболевание может и не развиваться, даже если уреаплазма присутствует в организме. Болезнь может проявиться тогда, когда концентрация микроорганизмов превышает определенный уровень. Если у мужчины отсутствуют признаки заболевания урогенитального тракта, но лабораторные анализы показывают присутствие уреаплазмы, доктор может назначить превентивное (предупреждающее) лечение.
Как протекает заболевание?
Вызванная уреаплазмой инфекция у мужчин проявляется чаще всего хронической или скрытой форме. В такой ситуации сложно диагностировать болезнь своевременно. Признаки уреаплазмоза начинают проявляться при снижение защитных сил организма (падении иммунитета, которое могут вызвать, например, вредные привычки, стрессы и др.). Как правило, уреаплазмоз встречается в сочетании с другими урогенитальным инфекциями: хламидиоз, гонорея.
Как определить заболевание?
После осмотра у врача (уролога, венеролога), при подозрении уреаплазмоза, могут быть назначены дополнительные анализы. Чтобы определить уреаплазмоз у мужчин, не нужно серьезной подготовки. Берут соскоб мочевыводящего канала и анализ крови с вены.
Обнаружена Ureaplasma: что делать?
Если уреаплазма обнаружена, не обязательно сразу начинать лечение. Некоторые врачи считают микроорганизм условно-патогенными. Такие микробы вызывают патологический процесс только на фоне снижения иммунитета. Если иммунная система организма работает без нарушений, инфекция не страшна. Часть специалистов считает, что уреаплазма не относится к нормальной флоры человеческого организма и что лучше начинать лечение мужчин сразу после выявления возбудителя. Однако, необходимо обратить внимание на количество микроорганизмов. Именно большое количество возбудителей требует внимания доктора и возможного лечения.
Осложнения, вызванные уреаплазмозом
Осложнения заболевания у мужчин возникают на фоне его малосимптомного протекания. Основной причиной серьезных последствий становится несвоевременное выявление болезни.
Могут быть следующие осложнения:
- уретрит и хронический цистит (воспаление мочевыводящего канала и мочевого пузыря);
- вторичное бесплодие (невозможность повторного зачатия ребенка на протяжении от полугода при отсутствии контрацепции);
- пиелонефрит (бактериально-воспалительное заболевание почек);
- воспалительные изменения в яичках;
- сексуальные нарушения, которые приводят к преждевременному семяизвержению, нарушению эрекции, болям при половом акте..
Основные правила лечения
При лечении уреаплазмоза необходимо сначала ознакомиться с важными правилами:
- воздерживаться от половой жизни в период терапии;
- проходить лечение должен не только мужчина, но и его партнерша;.
- не лишним будет отказ от вредных привычек (курение, употребление алкоголя);
- обязательно придерживаться диеты с отказом от соленой, острой пищи и экзотических блюд.
Вместе с выполнением вышеупомянутых правил, еще необходимо комплексное лечение антибиотиками, которые назначит врач, после определения чувствительности на них. А также необходим прием препаратов для укрепления иммунитета.
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