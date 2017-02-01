Обнаженные спортсмены: фотосессия атлетов в стиле Ню
01/02/2017 комментировать
Каждый год ESPN проводит откровенный фотопроект, который посвящен красоте обнаженного тела. На этот раз ряд известных спортсменов согласились предстать перед фотокамерами без одежды, чтобы поучаствовать в проекте «Тела, которые мы хотим».
У всех тела абсолютно разные — одни гибкие, легкие и пластичные, другие мускулистые и массивные, однако у всех один девиз, который призывает и мотивирует заниматься спортом и следить за своим здоровьем.
Мы верим, что и тебе, посмотрев на эти красивые тела и фигуры, захочется поскорее побежать в зал.
Александра Райсман, американская гимнастка
Али Кригер, американская футболистка
Хатуна Лориг, советская, грузинская и американская спортсменка, выступающая в стpeльбе из лука
Станислас Вавринка, швейцарский теннисист
Тод Клевер, американский регбист
Садена Паркс, афроамериканская гольфистка
Аманда Бингсон, легкоатлет по метанию молота
Тайлер Сегин, канадский хоккеист
Даллас Фрайдей, американская вейкбордистка
Габриэль Рис и Лэрд Хэмилтон, 45 и 51 год, бывшая пляжная волейболистка и сёрфер, США
Кевин Лав, американский баскетболист
Оделл Бекхэм, однофамилец звездного футболиста, американский футбол
Пейдж Селенски, американский игрок в хоккей на траве
Бриттни Гринер, американская баскетболистка
Игроки команды «Indianapolis Colts», американский футбол
Деандре Джордан, американский баскетболист
Летиция Буфони, бразильская и американская скейтбордистка
Джермейн Джонс, американский и немецкий футболист
Натали Коглин, американская пловчиха
Брайс Харпер, американский бейсболист
Чанта Макмиллан, американская многоборка
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