Обнаженные спортсмены: фотосессия атлетов в стиле Ню

Каждый год ESPN проводит откровенный фотопроект, который посвящен красоте обнаженного тела. На этот раз ряд известных спортсменов согласились предстать перед фотокамерами без одежды, чтобы поучаствовать в проекте «Тела, которые мы хотим».У всех тела абсолютно разные — одни гибкие, легкие и пластичные, другие мускулистые и массивные, однако у всех один девиз, который призывает и мотивирует заниматься спортом и следить за своим здоровьем.Мы верим, что и тебе, посмотрев на эти красивые тела и фигуры, захочется поскорее побежать в зал.