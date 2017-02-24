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Немецкий супермаркет взорвал интернет своим роликом про похудевшего мальчика

Немецкий супермаркет взорвал интернет своим роликом про похудевшего мальчика

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24/02/2017 комментировать

Недавно в сети появился рекламный ролик одного немецкого супермаркета. В видео-ролике рассказывается о жизни жителей одного городка, которые не просто имеют проблемы с лишним весом, а страдают крайней степенью ожирения. Вся их еда – это мерзкая на вид серая масса, из-за которой они и превратились в толстяков. Но в одной из семей этого города живет мальчик, который, увидев, как птица клюет разные ягоды, решает соорудить себе крылья и сбежать подальше из этого места. Но для начала ему надо похудеть и он отказывается от привычно для всех питания серой массой. Вместо этого мальчик начинает питаться здоровой едой и в итоге он худеет, и его замысел осуществляется. 

Немецкий супермаркет Edeka запустил этот ролик для рекламы своего сервиса, который содержит рецепты приготовления полезных блюд. «Чтобы стать человеком, нужно питаться по-человечески», - заявляют руководители супермаркета 

Ролик появился в сети неделю назад (14 февраля) и уже насчитывает почти 3,3 миллиона просмотров на YouTube и около 38 миллионов просмотров в Facebook.

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Теги: реклама, ролик, рекламный ролик, интересное, горячее 24/02/2017 Menslife.com
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