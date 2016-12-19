Лучшие изобретения за 2016 год

Вот и подходит к концу 2016 год. Настало время подвести итоги уходящего периода. Поэтому мы решили рассказать читателям о самых интересных изобретениях 2016 года.





Летающая светодиодная лампочка Flyte





Светодиодная лампочка потребляет энергию из воздуха, левитирует и может вращаться. Примечательно то, что работать она способна до 22 лет. Такая лампочка беспроводная, а летать она может благодаря специальному магнитному полю. Принцип функционирования изобретения довольно простой: деревянное основание для лампочки подключается к электросети. Энергия передается к лампочке без проводов посредством индуктивной технологии.













Компактный шлем для велосипедистов Morpher





Дорожно-транспортные происшествия с участием велосипедистов встречаются довольно часто. Как правило, они не ездят в шлемах. А все потому, что они громоздкие, занимают много места и не могут складываться для ношения в рюкзаке. Изобретатели решили эту проблему, разработав качественный шлем, который можно складывать.













Крыша из солнечных панелей





Благодаря появлению кровли из солнечных панелей нет необходимости монтировать на крышу громоздкие конструкции для преобразования солнечной энергии в электрическую. Такое изобретение смотрится привлекательно и эффективно выполняет свои функции.













Самозавязывающиеся шнурки





Ведущий производитель спортивной обуви – Nike порадовал потребителей кроссовками нового поколения с функцией автоматического завязывания шнурков. Когда пятка касается стельки, срабатывает датчик, и шнурки завязываются. Кроме того, их можно регулировать с помощью двух кнопок.













Нестандартное футбольное поле





Не в каждом населенном пункте можно найти территорию, идеально подходящую для футбольного поля. Поэтому в Таиланде решили создать футбольные поля нестандартной формы. Юным любителям футбола они понравились.













Шлем PlayStation VR для виртуальной реальности





Такой шлем позволяет комфортно погрузиться в мир виртуальной реальности. На нем есть специальные фиксаторы, которые позволяют регулировать положение шлема на голове. Поклонникам PlayStation он пришелся по душе.













Ингаляторы для лечения марихуаной





Для избавления от головных болей и бессонницы с помощью марихуаны, очень удобно использовать представленные изобретателями ингаляторы Hmbldt Vape Pens.













Смарт-будильник Hello Sense





«Умный» будильник отличается от своего предка тем, что помогает создать для сна оптимальные условия, учитывая микроклимат, уровень влажности и освещения. Также он фиксирует фазы сна и будит, когда для спящего пробуждение будет проходить легче всего.













Шины Eagle 360, которые могут вращаться в любом направлении





Оказывается изобрести колесо заново – реально. Шины Eagle 360 сферической формы дают возможность двигаться автомобилям вбок. Такое изобретение однозначно облегчит маневренность при параллельной парковке.













Посуда для людей с когнитивными расстройствами





Такой набор посуды существенно облегчит прием пищи, если человек страдает от болезни Альцгеймера или других когнитивных расстройств. Конструкция снижает риск рассыпать или пролить продукты, что позволяет больным питаться качественно и не отказываться от еды из-за неудобств, связанных с ее употреблением.













Дома-убежища





Корпорация Ikea создала эргономичные дома-убежища, которые быстро возводятся и также быстро разбираются. Кроме того, их несложно транспортировать. Использовать их можно для различных целей: склады, полевые госпитали, временные постройки и т. д.













Дистанционный градусник





Часто для маленьких активных детей бывает сложно спокойно посидеть 5 минут для измерения температуры. К счастью родителей, был изобретен градусник Arc InstaTemp, определяющий температуру бесконтактно. Оптимальное расстояние для его работы – 2,5 см. Этого достаточно, чтобы показать температуру тела через несколько секунд.













Автоматический инсулиновый контроллер-шприц для диабетиков





Девайс под названием MiniMed 670G, размером не более среднестатистического смартфона, контролирует уровень сахара в крови. В случае необходимости устройство автоматически вводит человеку инсулин.













Детский протез руки для игр





Разработанные протезы IKO интегрируются с Лего и укомплектованы разными насадками. Они крепкие, эргономичные и позволяют детям полноценно играть в различные игры.













Смарт-наушники





Легендарная компания Apple порадовала своих поклонников умными наушниками AirPods. Кроме высокого качества и хорошей слышимости, они примечательны тем, что самостоятельно соединяются с гаджетом, когда пользователь их вставляет в уши.













Компактный очиститель воздуха Wynd





Экология, особенно в больших городах, далека от идеальных показателей. Поэтому разработчики изобрели персональный очиститель воздуха, который можно установить как дома, так и в офисе. Он быстро и эффективно очистит воздух вокруг его обладателя.









Мужской гороскоп на 2016 год Новый год совсем скоро, и, несмотря на то, что мужчины в большинстве своем не верят в гороскопы или относятся к ним крайне скептично, узнать, что же все-таки ждет в году грядущем любопытно каждому Читать подробнее »

Мужская мода осень-зима 2016/2017 Самое время начать утепляться. Но как это сделать, чтобы было одновременно и тепло, и стильно? Сегодня мы хотим тебе рассказать об основных трендах в мужской моде актуальных сезонов Читать подробнее »