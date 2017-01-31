5 различий между мужским и женским мозгом

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Представители науки утверждают, что корень проблемы кроется в том, что мужской и женский мозг функционирует совершенно по-разному.В сегодняшней статье мы расскажем о самых ключевых отличиях между мужчиной и женщиной, которые вызваны различиями в головном мозге.Мозг мужчины, как правило, на процентов 10 тяжелее по сравнению с женским мозгом. Следует заметить, что интеллектуальный перевес это не дает. Такая тенденция обусловлена тем, что тело мужчины больше.Отличия на нейронном уровне более значительные. Нейронные связи, которые соединяют полушария мозга, у женщин преимущественно поперечные. Поэтому им легче решать задачи, когда нужно воспользоваться интуицией, но при этом сохранять холодный рассудок. В мозге мужчины преимущественно продольные нейронные связи, соединяющие две части коры (переднюю и заднюю), за исключением малого мозга (мозжечка). В этой зоне нейронная сетка функционирует очень продуктивно. Поэтому мужчинам легче освоить сложные физические задачи и манипуляции, требующие строгий контроль над действиями тела.Кроме того, мужчины легче осваивают точные науки, так как у них хорошо развит теменной участок мозга. Женщины в свою очередь быстрее осваивают нюансы в иностранных языках и обладают хорошо поставленной речью.В детстве межу мозгом мальчика и девочки отличия несущественные. Разница начинает давать о себе знать после 14 лет, и с каждым годом она становится значительней.Когда организм начинает стареть, третья часть объема мозга постепенно уменьшается. Такой процесс происходит по-разному у мужчин и женщин. У прекрасного пола увядает в первую очередь зона гиппокампа и теменной участок мозга. Из-за этого им становится сложнее запоминать информацию, строить свою речь и ориентироваться в пространстве. Также идет на спад зрение. У мужчин усыхают височные и лобные участки. Им становится труднее осваивать новую информацию и испытывать эмоции.У представителей сильного пола мозг начинает увядать раньше, чем у женщин. Такой процесс начинается, когда ослабевают защитные функции эстрогенов, а у женщин после снижения образования половых гормонов.Также было замечено, что у женщин выше риск развития заболевания Альцгеймера, а у мужчин – Паркинсона.Слух у женщин более усовершенствованный. Их мозг хорошо воспринимает интонации и звуки. Кроме того, тактильные ощущения также очень хорошо развиты. У мужчин в свою очередь лучше зрение, в том плане, что они видят и воспринимают окружающую обстановку целиком, в то время как женщины обращают внимание на детали.Разница между мужской и женской логикой весьма большая. Мужчины в большинстве случаев прагматично и трезво оценивают ситуацию. Они не отягощают себя излишними переживаниями, сомнениями и субъективностью. Женщины хоть склонны к бурным эмоциям, однако, их словарный запас больше, а память лучше.В разных ситуациях мужчина все пытается оценить по факту и количеству, а женщина акцентирует внимание на деталях и часто руководствуется эмоциями. Например, во время поездки по малознакомому маршруту женщины запоминают детали: здания, достопримечательности, рекламные вывески. Мужчины запоминают определенные участки пути.Юмор также воспринимается по-разному. В смешной истории мужчину интересует его суть и иногда подноготная, а женщине нравится ход рассказа, переходящий в его логическое завершение.Мужчины в большинстве случаев предпочитают все делать в одиночку. Им по душе конкуренция и амбициозность. Также не редкость для лиц мужского пола – агрессия. Женщинам свойственный командный дух. Они любят объединяться для осуществления планов и склонны к организаторским способностям.Во время разногласий или конфликта прекрасный пол предпочтет ведение переговоров, в то время как мужчины могут начать обострять ситуацию.Как уже было сказано выше, женщины акцентируют свое внимание на деталях. Поэтому они могут одновременно обрабатывать несколько источников информации и делать несколько дел одновременно. Мужчины сосредотачивают свое внимание на одной задаче, а переход к другому делу требует от них усилий для переключения.Знать, что бывают такие различия между мужчинами и женщинами – полезно. Это весомый шаг к пониманию друг друга, а значит и к улучшению взаимоотношений. Кроме того, это повод забыть многие обиды и разочарования. Хоть мы и разные, но вполне можем построить гармоничные отношения, даря друг другу счастье и положительные эмоции.