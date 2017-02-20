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Топ-7 ошибок, которые ежедневно подрывают наше здоровье

Топ-7 ошибок, которые ежедневно подрывают наше здоровье

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20/02/2017 комментировать

Каждый день миллиарды людей допускают в своей повседневной жизни одни и те же ошибки, которые самым негативным образом влияют на состояние их здоровья.

Эксперты выбрали самые распространенные привычки, кажущиеся нам безобидными лишь на первый взгляд.

1. Медицинские работники всячески не рекомендуют просыпаться утром с будильником, который заведен на повтор через равные временные промежутки. Таким образом, человек многократно прерывает цикл сна, что может привести к проблемам с нервной системой.

2. Сразу же после пробуждения нужно обязательно распахивать шторы, впуская в помещение как можно больше дневного света. Особую пользу такая манипуляция приносит в зимнее время, когда дефицит света провоцирует развитие депрессии, набор лишнего веса и другие проблемы со здоровьем.



3. В зимнее время также необходимо использовать солнцезащитный крем. На самом деле, использовать его необходимо круглый год: ультрафиолет проникает на кожу даже в осенне-зимний сезон, легко проходя через автомобильные стекла и окна твоего офиса. И если кожа не защищена, она не только стареет быстрее, но еще и подвергается риску развития онкозаболеваний.

4. Городские жители, которые водят автомобиль с открытыми окнами, подвергают свой организм огромной опасности. Те, кто регулярно дышит загрязненным воздухом мегаполиса, зачастую имеют предрасположенность к онкологии, сердечно-сосудистым заболеваниям и другим опасным болезням.

5. Нельзя использовать для чистки зубов очень жесткую щетку и не рекомендуется совершать при этом слишком энергичные движения. Все это разрушает зубную эмаль, провоцируя развитие кариеса. Плюс ко всему, важно поддерживать во рту кислотный баланс: после каждого приема пищи выжидай минимум 30 минут, и только потом отправляйся чистить зубы.



6. Диетические напитки с нулевой калорийностью следует полностью вычеркнуть из своего рациона - они приносят организму такой же вред, как и напитки с искусственными подсластителями. Для утоления жажды эксперты рекомендуют употреблять чистую воду с добавлением свежих фруктовых соков - это единственная полезная альтернатива.

7. Бытует миф, что спорт по вечерам вреден, так как мешает уснуть. На самом же деле, медицинские работники рекомендуют заниматься физическими упражнениями в любое время суток: такая нагрузка существенно расслабляет организм и способствует еще более крепкому сну.

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Теги: здоровье, здоровый образ жизни, состояние здоровья 20/02/2017 Menslife.com
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