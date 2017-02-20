Топ-7 ошибок, которые ежедневно подрывают наше здоровье

Эксперты советуют завтракать – это полезно для сердца Такой подход к питанию не только предупредит набор лишнего веса, но и поможет правильному функционированию сердца и сосудов Читать подробнее »

После 30 лет стоит пересмотреть свой рацион питания Чем старше человек, тем сильнее он подвержен развитию серьезных заболеваний в связи с употреблением вредной пищи в позднее время суток Читать подробнее »

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Эксперты выбрали самые распространенные привычки, кажущиеся нам безобидными лишь на первый взгляд.1. Медицинские работники всяческиТаким образом, человек многократно прерывает цикл сна, что может привести к проблемам с нервной системой.2. Сразу же, впуская в помещение как можно больше дневного света. Особую пользу такая манипуляция приносит в зимнее время, когда дефицит света провоцирует развитие депрессии, набор лишнего веса и другие проблемы со здоровьем.3.. На самом деле, использовать его необходимо круглый год: ультрафиолет проникает на кожу даже в осенне-зимний сезон, легко проходя через автомобильные стекла и окна твоего офиса. И если кожа не защищена, она не только стареет быстрее, но еще и подвергается риску развития онкозаболеваний.4. Городские жители, которые водят автомобиль с открытыми окнами, подвергают свой организм огромной опасности.5.и не рекомендуется совершать при этом слишком энергичные движения. Все это разрушает зубную эмаль, провоцируя развитие кариеса. Плюс ко всему, важно поддерживать во рту кислотный баланс: после каждого приема пищи выжидай минимум 30 минут, и только потом отправляйся чистить зубы.6.- они приносят организму такой же вред, как и напитки с искусственными подсластителями. Для утоления жажды эксперты рекомендуют употреблять чистую воду с добавлением свежих фруктовых соков - это единственная полезная альтернатива.7. Бытует миф, что спорт по вечерам вреден, так как мешает уснуть. На самом же деле,: такая нагрузка существенно расслабляет организм и способствует еще более крепкому сну.