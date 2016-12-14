Основные признаки, определяющие алкоголизм





1. Тяга к алкогольным напиткам





Влечение к спиртному - это самый ранний и самый стойкий признак алкоголизма. Как говорят специалисты - это фундамент заболевания. Обычно пьющие люди этот признак отрицают. Любители выпить находят множество причин и поводов для употребления спиртного. В результате фундамент заболевания заложен.





2. Употребление спиртных напитков в одиночку





Человек, у которого нет тяги к спиртному, вряд ли будет прикладываться к алкоголю в одиночку. Но если пристрастие к спиртному становится необходимостью, но никакая компания уже не нужно. Он пьет наедине с собой.













3. По поводу и без повода





Зачастую употребление алкоголя связано с праздником или с какими-либо другими мероприятиями. Но алкоголику никакие подобные даты не требуются. Он начинает пить спиртное постоянно: сидя у телевизора с фужером вина или бокалом пива, для храбрости, для согрева, для аппетита, отмечая всевозможные праздники, дни рождения близких и сотрудников, обмывание покупок и т.д. Таких традиций у алкозависимого человека становится все больше и больше.





4. Отсутствие чувства меры





Все пьющие знают, что алкоголь действует определенное время и, чтобы находиться в постоянном состоянии опьянения, приходится выпивать все чаще и чаще. В результате теряется чувство меры.





5. Много выпил и не опьянел





Каждый человек знает свою меру спиртного. Выпив больше, человек пьянеет. У алкоголиков такая мера постоянно увеличивается. Это подобно наркомании, когда организм требует все большие дозы. Поэтому, если доза алкоголя увеличивается с каждым разом, диагноз алкоголизм поставлен точно.













6. Провалы в памяти





Если у тебя адекватная реакция на алкоголь, организм может вовремя сказать "стоп". Однако, в случае пристрастия к алкоголю, такие сигналы не срабатывают. Тогда, в первую очередь, страдает психика, а точнее головной мозг. Он прекращает выполнять свои прямые функции. Что приводит к провалам в памяти. Алкоголик не помнит своих действий и поступков, а также чем всё закончилось.





7. Не будите во мне зверя





Раздражительность, злость, агрессия - всё это также происходит в результате нарушения психики. У алкоголиков на лицо полнейший сбой нервной системы. Пьющий человек агрессивно реагирует на любые замечания окружающих. Переносит свою злость, раздражение на близких людей. Зачастую никакие уговоры уже не помогают. В этом случае необходимо обращаться к специалистам.

Как правило человек, у которого появились подобные проблемы, всегда утверждает, что он не алкоголик и считает, что всегда может бросить пить. Поэтому очень важно не пропустить первые признаки алкоголизма у людей, которые находятся рядом с тобой. Твоему вниманию предлагаются