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Основные признаки, определяющие алкоголизм

Основные признаки, определяющие алкоголизм

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14/12/2016 комментировать

Употребление алкоголя наносит огромный ущерб здоровью организма и психическому состоянию. А человек, постоянно употребляющий алкоголь, травмирует не только свою психику, но и окружающих его людей. Алкоголизм в семье - это не просто проблема или неприятность, а настоящая трагедия. В первую очередь, страдает семья. По мнению специалистов, около трети всех разводов происходит по причине алкоголизма одного из членов семьи. Чтобы подобная трагедия не произошла, необходимо вовремя принять меры.

Как правило человек, у которого появились подобные проблемы, всегда утверждает, что он не алкоголик и считает, что всегда может бросить пить. Поэтому очень важно не пропустить первые признаки алкоголизма у людей, которые находятся рядом с тобой. Твоему вниманию предлагаются признаки, по которым можно определить алкоголизм у человека.

1. Тяга к алкогольным напиткам

Влечение к спиртному - это самый ранний и самый стойкий признак алкоголизма. Как говорят специалисты - это фундамент заболевания. Обычно пьющие люди этот признак отрицают. Любители выпить находят множество причин и поводов для употребления спиртного. В результате фундамент заболевания заложен.

2. Употребление спиртных напитков в одиночку

Человек, у которого нет тяги к спиртному, вряд ли будет прикладываться к алкоголю в одиночку. Но если пристрастие к спиртному становится необходимостью, но никакая компания уже не нужно. Он пьет наедине с собой. 



3. По поводу и без повода

Зачастую употребление алкоголя связано с праздником или с какими-либо другими мероприятиями. Но алкоголику никакие подобные даты не требуются. Он начинает пить спиртное постоянно: сидя у телевизора с фужером вина или бокалом пива, для храбрости, для согрева, для аппетита, отмечая всевозможные праздники, дни рождения близких и сотрудников, обмывание покупок и т.д. Таких традиций у алкозависимого человека становится все больше и больше.

4. Отсутствие чувства меры

Все пьющие знают, что алкоголь действует определенное время и, чтобы находиться в постоянном состоянии опьянения, приходится выпивать все чаще и чаще. В результате теряется чувство меры.

5. Много выпил и не опьянел

Каждый человек знает свою меру спиртного. Выпив больше, человек пьянеет. У алкоголиков такая мера постоянно увеличивается. Это подобно наркомании, когда организм требует все большие дозы. Поэтому, если доза алкоголя увеличивается с каждым разом, диагноз алкоголизм поставлен точно. 



6. Провалы в памяти

Если у тебя адекватная реакция на алкоголь, организм может вовремя сказать "стоп". Однако, в случае пристрастия к алкоголю, такие сигналы не срабатывают. Тогда, в первую очередь, страдает психика, а точнее головной мозг. Он прекращает выполнять свои прямые функции. Что приводит к провалам в памяти. Алкоголик не помнит своих действий и поступков, а также чем всё закончилось. 

7. Не будите во мне зверя

Раздражительность, злость, агрессия - всё это также происходит в результате нарушения психики. У алкоголиков на лицо полнейший сбой нервной системы. Пьющий человек агрессивно реагирует на любые замечания окружающих. Переносит свою злость, раздражение на близких людей. Зачастую никакие уговоры уже не помогают. В этом случае необходимо обращаться к специалистам.

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Теги: алкоголизм, алкоголик, алкоголь, алкогольные напитки, спиртное, спиртные напитки 14/12/2016 Menslife.com
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